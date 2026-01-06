Нестандартная книга на стене: ученый разгадал истинное назначение гобелена из Байо (фото)

Новое исследование указывает на то, что знаменитый гобелен из Байо, на котором изображены события битвы при Гастингсе в 1066 году, когда-то мог быть выставлен в трапезной аббатства Святого Августина в Кентербери.

Гобелен имеет длину около 68 метров и весил примерно 350 килограммов, что делает его одним из самых детальных визуальных свидетельств нормандского завоевания Англии. Как отмечают ученые, артефакт демонстрирует норманнскую версию событий, пишет IFLScience.

История, изображенная на гобелене из Байо, начинается в 1064 году и показывает короля Англии Эдуарда Исповедника, который отправил Гарольда Годвинсона в Нормандию, чтобы предложить Вильгельму престол.

В целом гобелен из Байо изображает 58 сцен, 626 персонажей, 202 лошадей Фото: Википедия

Другие исторические источники этого подтверждают, однако таким образом гобелен легитимизирует претензии Вильгельма. После смерти Эдварда Гарольд стал королем, что побудило Вильгельма пересечь Ла-Манш и победить его в Гастингсе.

В целом гобелен из Байо изображает 58 сцен, 626 персонажей, 202 лошадей, реальных и вымышленных животных и даже ссылки на басни Эзопа, однако многие детали вызвали вопросы относительно того, где и зачем его создали.

Профессор Бенджамин Пол из Бристольского университета считает, что гобелен, вероятно, создали в аббатстве Святого Августина в 1080-х годах для демонстрации во время трапез, где монахи могли следить за рассказом.

"Правда в том, что мы просто не знаем, где висел гобелен из Байо — или был ли он вообще где-то висел — до 1476 года", — объясняет Пол. Ученый пришел к этой идее во время семинара со студентами, когда поощрял студентов придумать альтернативные варианты происхождения гобелена.

"Чем больше мы говорили об этом, тем больше я размышлял, может ли трапезная помочь объяснить некоторые очевидные и загадочные противоречия, обнаруженные в имеющихся исследованиях: например, был ли гобелен из Байо предназначен для религиозной или светской аудитории? Должна ли была эта аудитория быть грамотной, чтобы полноценно взаимодействовать с артефактом и его нарративом? Рассказывает ли он английскую, или нормандскую историю, или обе/ни одну из них?" — добавил Пол.

Ученый считает, что многие из этих конфликтов можно решить, если считать что гобелен украшал трапезную. Это объясняет, почему религиозные и светские элементы появлялись рядом и почему образы опирались на общие знания, а не на формальную грамотность.

