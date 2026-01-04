Алхимик и рыцарь: какие тайны скрывает история Исаака Ньютона (фото)

Исаак Ньютон был английским математиком, физиком и естествоиспытателем, который сыграл центральную роль в научной революции XVII века. Именно он сформулировал законы движения и всемирного тяготения и написал "Математические принципы естествознания", один из самых влиятельных научных трудов в истории. Фокус собрал 11 интересных фактов об ученом, открывшем закон всемирного тяготения.

На жизнь Ньютона повлияли как личные трудности, так и исторические события. Выросший в сельской Англии в сложных семейных условиях, он привык к изоляции и секретности, что впоследствии определило его профессиональную жизнь, пишет History.com.

Сложное детство

Исаак Ньютон родился преждевременно в Рождество 1642 года в поместье Вулсторп близ Грантема, Англия, через несколько месяцев после смерти своего отца, неграмотного фермера. Когда Ньютону было три года, его мать вышла замуж за священника Барнабаса Смита, который не хотел иметь пасынка.

Вулсторп-Мейнор: дом, где родился Ньютон Фото: Википедия

Мать переехала в другую деревню, оставив Ньютона с бабушкой и дедушкой. Вероятно, это событие повлияло на него, сформировав его мнительный характер. В подростковом возрасте Ньютон даже составил личный список своих грехов, в том числе строку: "Угрожал отцу и матери Смитам сжечь их и дом над ними".

Неоправданные ожидания матери

В возрасте 12 лет Исаак Ньютон посещал школу в Грантеме и жил у местного аптекаря, поскольку расстояние от поместья Вулсторп было слишком большим, чтобы ежедневно ходить пешком. Сначала он плохо учился, но после конфликта с другим учеником начал усердно заниматься и в конце концов стал одним из лучших учеников.

В возрасте 15-16 лет его мать, которая снова овдовела, приказала ему покинуть школу и заняться семейной фермой. Ньютон не проявлял особых способностей или интереса к сельскому хозяйству, и эта попытка оказалась неудачной.

Позже бывший директор школы убедил его мать позволить ему вернуться к учебе. После окончания учебы в Грантеме Ньютон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета в 1661 году, навсегда оставив сельскохозяйственную работу.

Жизнь без романтики

В отличие от многих своих современников, Ньютон никогда не женился и не имел известных романтических отношений. Историки не нашли никаких доказательств того, что он ухаживал за женщинами, имел любовниц или выражал романтические чувства в своих письмах или произведениях. Даже среди друзей и коллег нет никаких упоминаний о каких-либо личных отношениях романтического характера.

Зато Ньютон посвятил свою жизнь интеллектуальным поискам и религиозным исследованиям. Единственным задокументированным фактом является то, что он ставил науку и исследования выше личных отношений, что делало его чрезвычайно одиноким даже для XVII века.

Борьба за психическое здоровье

В начале 1690-х годов Исаак Ньютон пережил психологический кризис. Письма этого периода свидетельствуют о сильном эмоциональном стрессе, паранойе, бессоннице и внезапных изменениях личности. В один момент он даже обвинил друга в заговоре против него.

В начале 1690-х годов Исаак Ньютон пережил психологический кризис. Фото: Википедия

Историки считают, что к этому эпизоду привели несколько факторов: хроническое переутомление, изоляция, стресс от академических споров и, возможно, воздействие токсичных веществ во время алхимических экспериментов.

Хотя точная медицинская природа его срыва неизвестна, очевидно, что Ньютон полностью выздоровел за несколько лет и продолжил занимать важные должности, в частности, мастера Королевского монетного двора и президента Королевского общества.

Чума, яблоко и гравитация

В 1665 году вспышка бубонной чумы заставила Кембриджский университет закрыться. Ньютон вернулся в имение Вулсторп, где продолжил самостоятельное обучение. Именно в этот период ученый наблюдал, как яблоко упало с дерева в саду, о чем позже рассказал Уильяму Стукли.

Это наблюдение способствовало размышлениям Ньютона о гравитации, что в конечном итоге привело к открытию закона всемирного тяготения. Стукли записал эту историю в "Мемуарах о жизни сэра Исаака Ньютона", опубликованных в 1752 году.

Яблоня, связанная с этой историей, до сих пор растет в Вулсторпе. В 2010 году часть дерева была доставлена на орбиту на борту космического челнока "Атлантис" в рамках юбилейного мероприятия Королевского общества.

Лекции Ньютона вызвали мало интереса

В 1669 году, в возрасте 26 лет, Исаак Ньютон стал профессором математики в Кембридже. Хотя эта должность была престижной, он проявлял ограниченный интерес к преподаванию. Его лекции посещали немногие студенты, а иногда они вообще не появлялись.

Собственный и собственноручно почеркнутый экземпляр "Principia" Фото: Википедия

Ньютон сосредоточил свое внимание на исследованиях, а не на преподавании. Он пробыл в Кембридже почти три десятилетия, используя университет в первую очередь как базу для собственных исследований, а не как учебное заведение.

Борьба с фальшивомонетчиками

В 1696 году Ньютона назначили руководителем Королевского монетного двора и он переехал в Лондон. Три года спустя он стал мастером монетного двора, и эту должность занимал до своей смерти в 1727 году.

В этот период Англия заменила старые и ненадежные монеты новой валютой. Ньютон серьезно относился к своим обязанностям и лично расследовал случаи подделки денег. Он допрашивал подозреваемых, собирал доказательства и возбуждал уголовные дела. Несколько человек, которых он разоблачил, были казнены за подделку.

Алхимия и религия

Кроме научной работы, Ньютон уделял значительное внимание алхимии. Он верил, что она может раскрыть скрытую структуру материи и, возможно, позволить превратить простые металлы в золото.

Ученый записывал многие эксперименты в зашифрованных заметках, чтобы сохранить их в тайне. Ньютон также тщательно изучал библейские тексты, пытаясь обнаружить скрытые закономерности и послания о Вселенной. Эти занятия оставались в основном неизвестными при его жизни из-за его склонности к тайнам.

Формальная роль в парламенте

Ньютон был членом парламента, представляя Кембриджский университет с 1689 по 1690 год, а затем снова с 1701 по 1702 год. Во время его первого срока парламент принял Билль о правах, ограничивающий власть монархии.

Во время первого срока Исаака Ньютона парламент принял Билль о правах, ограничивающий власть монархии Фото: Википедия

Однако участие самого Ньютона было ограниченным. По сообщениям, он выступил лишь один раз, попросив закрыть окно, поскольку в комнате было холодно. Несмотря на это, время, проведенное в Лондоне, позволило ему познакомиться с такими влиятельными личностями, как король Вильгельм III и философ Джон Локк.

Враждебность к конкурентам

Ньютон очень защищал свою работу и часто враждебно относился к конкурентам. Самый известный его спор был с немецким математиком Готфридом Вильгельмом Лейбницем по поводу изобретения дифференциального исчисления.

Исаак Ньютон разработал свой метод в 1660-х годах, но не опубликовал его. Лейбниц позже опубликовал свою версию, что привело к обвинениям в плагиате с обеих сторон. В 1712 году Королевское общество опубликовало отчет, в котором признало заслуги Ньютона, хотя сам Ньютон помогал его писать, будучи президентом общества. Сегодня общепринятой является система, разработанная Лейбницем.

Рыцарское звание Ньютона

В 1705 году Ньютон был посвящен в рыцари королевой Анной. К тому времени он накопил богатство благодаря наследию и публикациям. Его основные работы включали "Математические принципы натуральной философии" (1687) и "Оптику" (1704). Ньютон умер в 1727 году в возрасте 84 лет и был похоронен в Вестминстерском аббатстве, среди монархов и других выдающихся фигур британской истории.

