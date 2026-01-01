Еще древние греки знали об ИИ: почему вера в него опережает доказательства (фото)

В 1956 году Джон Маккарти во время Дартмутского семинара ввел термин "искусственный интеллект". Это событие стало поворотным, ведь тогда же ИИ официально ввели как академическую дисциплину.

С тех пор развитие технологий и ИИ в частности продолжает стремительно расти, а за последние три десятилетия вообще достигло значительных результатов. Однако историю искусственного интеллекта можно проследить гораздо дальше — до мифов, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Миф о Прометее

Ближайшим по значению для ИИ является древнегреческий миф о Прометее. Древнегреческому титану, сыну титана Япета и нимфы Климены Фетиды Эсхил посвятил несколько трагедий, но из них сохранилась только одна — "Прометей закованный".

Відео дня

В мифе о Прометее говорится, как титан украл огонь у бога-кузнеца Гефеста, а затем спустился на землю и подарил его человечеству, тем самым спасая его от холода и голода.

Прометей передал людям не только огонь, но и часть творческой силы богов. Фото: Википедия

Древние греки рассматривали интеллект как нечто, что можно развить, а не только получить от рождения. Поэтому дар Прометея можно рассматривать также как дар разума. Благодаря ему люди смогли видеть и слышать то, что не видели и не слышали раньше. Смогли научиться писать, строить корабли и города, толковать звезды и сны, улучшать свою жизнь.

Прометей передал людям не только огонь, но и часть творческой силы богов.

Интересно, что Гесиод в поэме "Теогонии" указывает, что Зевс разозлился не только на Прометея, но и на человечество. Он приказал Гефесту разжечь свою кузницу и создать первую женщину, Пандору — так называемую проводницу несчастья на Земле.

Отсюда следует, что похищенный для людей огонь — это тот самый огонь, который создал Пандору.

Древние греки высказали мысль, что люди — это своеобразная форма ИИ. Бог Гефест и титан Прометей используют тот же огонь, чтобы создать людей, чтобы вдохнуть в них жизнь и наделить творческими способностями.

А если титан дал нам огонь богов, то и нам, по-видимому, разрешено использовать его для создания собственных разумных существ.

Папа и магия

Герберт Аврилакский или Сильвестр II как ученый опередил свое время. Он был известным ученым и изобретателем. Первым начал использовать арабские цифры, описал астролябию за двадцать лет до ее изобретения. Подготовил труд по геометрии, который пытался заполнить пробел, вызванный существованием фрагментарных трудов Евклида, и который включал произведения римских геодезистов.

В 999 году он был избран Папой Римским. Он умер в 1003 году под своим папским именем Сильвестр II.

Папа Сильвестр II и дьявол Фото: Wikimedia Commons

Однако после его смерти по Европе распространялись самые разнообразные слухи. Даже сформировалась легенда, что Герберт на самом деле был чернокнижником. Первым ее в своем произведении "Gesta regum Anglorum" рассказал Уильям Мальмсберийский, но впоследствии она разрослась деталями.

Один вариант легенды рассказывает, что Герберт владел магическими книгами, которые помогли ему стать папой. В другом говорится, что монах выиграл в кости у дьявола.

А впрочем, существует еще одна — о "бронзовой голове". По словам Уильяма Мальмсберийского, Герберт использовал свои знания астрономии и создал голову, которая может говорить. Монах хорошо исследовал движение звезд и планет, а после этого отлил бронзовый артефакт, который ожил и мог отвечать на вопрос "да" или "нет".

Легенда рассказывает, что сначала Герберт спросил у головы, станет ли он Папой. И получил утвердительный ответ.

Тогда Герберт спросил: "Умру ли я, прежде чем буду петь мессу в Иерусалиме?"

"Нет", — ответил председатель.

Он таки стал Папой Римским и избегал паломничества в Иерусалим. Однако однажды он провел мессу в церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалим в Риме. В те времена эта церковь была известна под коротким названием "Иерусалим"/

Согласно легенде, вскоре Папа заболел и умер, приказав слугам разрезать его тело и выбросить. Так он хотел отправиться к своему настоящему властелину — сатане.

Сегодня же возможность предсказывать будущее приписывают моделям ИИ. Они могут предположить, какое слово вы напишете следующим, какой фильм посмотрите или же какой следующий вопрос вас заинтересует.

Анатом и автомат

В XVIII веке механические изобретения начали ставить под сомнение представления о том, что отличает живые существа от машин. Мыслители все чаще рассматривали человеческое тело как систему одного целого, что породило простой вопрос: если природа подчиняется механическим законам, может ли квалифицированный инженер воспроизвести их?

Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон сначала создавал механические игрушки. Однако едва ли не наибольшую славу ему принесли человекоподобные механизмы.

Французский механик и изобретатель Жак де Вокансон сначала создавал механические игрушки Фото: Википедия

Он сконструировал механического флейтиста с губами, легкими и пальцами, который издавал звуки подобно человеческому исполнителю.

Вокансон посвятил большую часть своей карьеры тому, что он называл "подвижной анатомией". В 1741 году он предложил Лионской академии машину, которая бы копировала все функции животных.

Спустя годы, при финансовой поддержке короля Людовика XV, он попытался построить механическую модель кровеносной системы. Он утверждал, что создание полного искусственного человеческого тела возможно, но никаких надежных доказательств того, что он достиг этой цели, не было.

Три автоматона Вокансона Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на неоднократные неудачи, многие люди верили, что его машины в конце концов достигнут успеха.

Сегодня об ИИ ведутся те же дискуссии. Не только ученые и изобретатели верят, что если машины могут копировать человеческие тела, то, возможно, они также могут восстанавливать или продлевать жизнь.

Эта вера нашла отклик в сегодняшних заявлениях генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, который сказал, что ИИ может позволить людям "жить столько, сколько они хотят".

Важно

Античные ученые против фейков: как древние мыслители отделяли ложь от фактов

Вокансон и папа Сильвестр II были талантливыми инженерами, но ни один из них не достиг тех возможностей, которые когда-то приписывали Прометею. Однако что ждет людей в будущем с нынешним прогрессом и технологиями, можно только догадываться.

Ранее Фокус писал о захоронении времен палеолита, которое удивило ученых. Исследователи обнаружили, что умерший подвергся жестокому нападению.

Также мы рассказывали о необычном артефакте, который обнаружили в захоронении эпохи викингов. Археологи нашли деревянное ведро с изображением, похожим на Будду.