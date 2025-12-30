Как будто сбит грузовиком: ученые узнали, кто нанес смертельные раны подростку времен палеолита

Исследуя одно из самых богатых захоронений палеолита, ученые обнаружили следы чрезвычайно насильственной смерти, которая выделялась даже по доисторическим меркам. Останки принадлежали подростку, который, судя по всему, умер после нападения медведя.

Захоронение подростка, получившего прозвище "Принц", обнаружили в 1942 году в пещере Арене Кандиде на территории современной северной Италии. Ученые датировали останки граветским периодом верхнего палеолита, примерно 27 900-27 300 лет назад, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи задокументировали чрезвычайно изысканную могилу, содержащую сотни проколотых раковин, резных предметов из рогов, подвесок из мамонтовой кости и кремневого лезвия, которое, как считается, имело символическое значение.

Відео дня

Более поздние исследования обнаружили многочисленные травмы скелета Принца, в частности повреждения челюсти, ключицы, черепа, шеи и голени. По словам исследователей, "общая картина травм, обнаруженная у этого человека, напоминает травмы, которые обычно фиксируются в современных дорожно-транспортных происшествиях, но в доисторическом контексте, который здесь исследуется, более вероятно, что они были вызваны нападением крупного животного, вероятно, медведя".

Дальнейшее исследование исключило альтернативные объяснения, такие как случайные падения или насилие. Скелет не имел типичных для падения с высоты переломов, а масштабы потери костной ткани в челюсти и плече не соответствовали известным случаям конфликтов между людьми того периода.

Зато исследователи указали на риски, с которыми сталкивались охотники-собиратели граветской культуры, для которых встречи с крупными хищниками были постоянной угрозой. Данные о фауне северной Италии того времени указывают на нескольких возможных нападающих, среди которых бурые медведи, пещерные медведи, леопарды и пещерные львы, хотя распределение и форма травм больше всего соответствуют нападению медведя.

Микроскопические признаки восстановления костей показали, что мальчик выжил в течение двух-трех дней после инцидента. Это указывало на то, что во время первой атаки основные кровеносные сосуды не были повреждены смертельно. Смерть Принца, вероятно, наступила в результате внутреннего кровотечения, отказа органов или травматического поражения мозга, а не от немедленной потери крови.

Ученые считают, что вместо того, чтобы отражать высокий социальный статус, погребальные дары, возможно, служили ритуальным целям, связанным с шокирующим характером смерти. Подобные закономерности были отмечены в других украшенных захоронениях граветской культуры, многие из которых принадлежали лицам с видимыми травмами или недостатками.

Важно

Потерянные и не найденные: 6 столиц Древнего Мира, которые до сих пор ждут своих открывателей (фото)

Как объяснили исследователи, "эта закономерность привела к гипотезе, что официальное захоронение было разрешено на основе необходимости ритуально сдержать и санкционировать эти исключительные события и исключительных людей", демонстрируя, как общины могли реагировать на экстремальные и тревожные смерти.

Ранее Фокус писал о том, как китайцы описывали Александрийский маяк в XIII веке. Ученые обнаружили письменные свидетельства того периода.

Также мы рассказывали о колонне Аркадия, древнем памятнике, который возвышался над Константинополем. Ее построили 1600 лет назад, в честь победы римского императора над готскими войсками.