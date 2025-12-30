Потерянные и не найденные: 6 столиц Древнего Мира, которые до сих пор ждут своих открывателей (фото)

Археологические исследования обнаружили много древних поселений, однако несколько крупных городов, упомянутых в исторических источниках, до сих пор не найдены. Эти места когда-то служили столицами и религиозными центрами могущественных королевств и империй.

Письменные источники, такие как королевские надписи, административные таблички и более поздние исторические записи, подтверждают, что эти города существовали и играли важную роль в ранних политических системах, пишет Live Science.

Ирисагриг: месопотамский город с клинописных табличек

Ирисагриг — древний город в Месопотамии, расположенный где-то на территории современного Ирака, который процветал около 4000 лет назад. О его существовании стало известно после того, как после вторжения США в Ирак в 2003 году на рынке антиквариата появились тысячи клинописных табличек. Ученые установили, что эти таблички происходили из одного городского центра, исходя из общих административных терминов и упоминаний о местных чиновниках.

На табличках описывалась жизнь во дворце, в частности содержание большого количества собак и львов. За этими животными ухаживали специализированные работники, известные как львиные пастухи, которые получали пайки хлеба и пива.

В текстах также упоминался храм, посвященный Энки, богу, связанному с мудростью и творением, где проводились религиозные праздники. Несмотря на эту подробную информацию, археологи не нашли сам город, а те, кто изъял таблички, никогда не раскрывали его местонахождение.

Итджатави: затерянная столица Среднего царства Египта

Итджатави был основан как новая столица египетским фараоном Аменемхатом I, который правил примерно с 1981 по 1952 год до н. э. Название города, которое переводится как "Захват двух земель", отражало королевскую власть и единство в период политической нестабильности. Хотя Аменемхат I был убит, Итджатави продолжал служить столицей Египта более трех веков.

Город оставался центром египетской администрации примерно до 1640 года до н. э., когда северный Египет попал под контроль гиксосов. Хотя Итджатави никогда не находили, археологи считают, что он располагался вблизи Лишта в центральном Египте. Эта теория основана на наличии в этом районе королевских пирамид и захоронений элиты, включая пирамиду Аменемхата I.

Аккад: исчезнувший центр Аккадской империи

Аккад, также известный как Агаде, был столицей Аккадской империи, которая господствовала над большей частью Месопотамии между 2350 и 2150 годами до н.э. В период своего расцвета империя простиралась от Персидского залива до частей Анатолии. Многие военные кампании возглавлял Саргон Аккадский, основатель Аккадской империи, который правил ею 55 лет.

Древние тексты описывают Аккад как могущественный город с большими религиозными сооружениями, включая Эулмаш, храм, посвященный богине Иштар. Несмотря на свою важность, Аккад так и не был найден. Записи показывают, что город был заброшен или разрушен во время распада Аккадской империи в 2150 г. до н. э.

Аль-Яхуду: вавилонское поселение иудейских изгнанников

Аль-Яхуду было поселением в пределах Вавилонской империи, где жили депортированные иудеи после завоевания Иудеи царем Навуходоносором II в 587 г. до н. э. Принудительное переселение было распространенной вавилонской политикой, которая использовалась для контроля над завоеванными территориями и подавления восстаний.

Ученым известно об около 200 табличек, связанных с Аль-Яхуду. Эти тексты свидетельствуют, что община сохраняла религиозные традиции и местные жители продолжали поклоняться Ягве. Хотя таблички дают представление о повседневной жизни и экономической деятельности, физическое местонахождение поселения остается неизвестным.

Вашуканни: тайная империя Митанни

Вашуканни была столицей империи Митанни, которая существовала примерно между 1550 и 1300 годами до н. э. Эта страна контролировала части северо-восточной Сирии, северного Ирака и южной Анатолии. Империя Митанни была расположена между враждующими державами, включая хеттов и ассирийцев, которые постепенно завоевывали ее территорию.

Население Вашуканни и большей части империи составляли хурриты, народ, язык которого сохранился в древних текстах. Несмотря на упоминания в дипломатической переписке и договорах, город так и не был обнаружен. Некоторые ученые считают, что он может находиться на северо-востоке Сирии, но никакие раскопки не подтвердили эту теорию.

Тинис: первая столица Египетского царства

Тинис, также известный как Тжену, был древним египетским городом, связанным с образованием египетского государства около 5000 лет назад. По словам историка Манефона, несколько самых первых правителей Египта правили из Тиниса во время периода объединения.

После переноса столицы в Мемфис Тинис оставался важным центром провинциального округа во времена Древнего царства. Хотя его точное местонахождение никогда не было подтверждено, считается, что оно находилось вблизи Абидоса на юге Египта. Это предположение подтверждается наличием захоронений членов королевской семьи и элиты в окрестностях, датируемых тем же периодом.

Эти затерянные города имели большое значение, поскольку они формировали политическую власть, системы верований и повседневную жизнь в ранних цивилизациях. Их нахождение помогло бы объяснить, как формировались империи, как управляли людьми и как культуры выживали в периоды конфликтов и упадка.

