Забытые знания античности: этруски опередили свое время в медицине (фото)

Недавние раскопки в святилище Баньо-Гранде в Сан-Кашано-деи-Баньи, Италия, изменили взгляд исследователей на взаимосвязь между лечебными практиками, религиозными ритуалами и научными знаниями. Это место, которое издавна было известно своими термальными источниками, сочетало священную деятельность с организованной медицинской практикой в древности.

Результаты, представленные в декабре, подтвердили, что святилище было активным до конца V века до н. э. Команды археологов обнаружили ранние ритуальные материалы, включая фрагмент бронзового канделябра, связанного с культовыми практиками элиты, пишет Arkeonews.

Эти находки свидетельствуют о том, что в то время вблизи термального источника уже существовал монументальный сакральный комплекс. Особое внимание привлекли объем и точность анатомических вотивных даров, обнаруженных в течение сезона раскопок, поскольку они указывают на систематические медицинские знания, а не только на символическое исцеление.

Археологи также выяснили, что святилище было официально закрыто в конце V века н. э. после имперского запрета языческого культа Фото: Municipality of San Casciano dei Bagni

Археологические данные показали, что бронза оставалась центральным элементом ритуальной деятельности на этом месте от древнейших времен до поздней античности. Археологи также выяснили, что святилище было официально закрыто в конце V века н. э. после имперского запрета языческого культа.

Алтари были намеренно демонтированы и переделаны на платформу между двумя источниками, что указывает на сознательное завершение деятельности, а не на внезапное покидание места. Оградительная стена, датируемая по крайней мере III веком до н. э., подтвердила длительное использование места для церемоний, а архитектурные элементы были тщательно разобраны в рамках ритуалов закрытия.

Реалистичность модели свидетельствует о медицинских исследованиях, основанных на наблюдениях, а не об абстрактной религиозной символике Фото: Museo Nazionale Etrusco Di Villa Giulia

Наиболее значимые находки обнаружили в фависе, священном хранилище, которое использовалось для захоронения вотивных даров, изъятых из обращения. Ученые нашли терракотовые изображения частей тела, включая конечности, головы, младенцев и внутренние органы, а также фрагменты статуй и украшений крыши.

Среди этих предметов была поливисцеральная терракотовая модель, показывающая человеческие органы с исключительной анатомической точностью. В древней материальной культуре не существует прямого аналога этого предмета. Его реалистичность свидетельствует о медицинских исследованиях, основанных на наблюдениях, а не об абстрактной религиозной символике, что подтверждает мысль о том, что в святилище проводилось структурированное медицинское обучение.

Эти открытия ставят Сан-Кашано-деи-Баньи в центр древней медицинской практики в Этрурии. Святилище функционировало как лечебное учреждение, где медицинские знания вырабатывались, преподавались и выражались через ритуалы. Текущие раскопки и будущие исследовательские проекты, запланированные для этого места, продолжат уточнять понимание того, как медицина, религия и общественная жизнь пересекались там на протяжении веков.

