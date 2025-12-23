Автомагистраль возрастом 2200 лет: археологи раскопали императорскую дорогу в Китае (фото)

Археологи в северном Китае обнаружили хорошо сохранившийся участок древней императорской дороги, построенной более 2200 лет назад, что является редким физическим свидетельством со времен раннего китайского государственного правления. Эта находка продемонстрировала, как строительство дорог способствовало территориальному контролю в то время, когда Китай впервые был объединен под единой властью.

Найденный участок имеет длину около 13 километров и является частью императорской дороги Цинь, транспортного коридора, который когда-то простирался почти на 900 километров через северный Китай. Об открытии было объявлено 9 декабря после полевых исследований, проведенных Институтом охраны культурного наследия Юйлинь в провинции Шэньси, пишет Arkeonews.

Раскопки обнаружили прямые траншеи, укрепления из утрамбованной земли, уплотненные поверхности и заполненные долины, предназначенные для того, чтобы маршрут был как можно более прямым. Древние записи свидетельствуют, что инженеры Цинь "заполняли долины и прорезали горы", чтобы поддерживать непрерывный северо-южный проход между Сяньян, близ современного Сианя, и Цзююань, ныне Баотоу.

Дальнейший анализ показал, что дорога достигала средней ширины около 40 метров, а в некоторых местах расширялась до почти 60 метров, что сопоставимо с несколькими современными полосами движения. Археологи также обнаружили поблизости поселение, которое, как считается, выполняло функцию почтовой станции в периоды Цинь и Хань.

Фрагменты керамики подтвердили его возраст и свидетельствуют о том, что дорога использовалась для коммуникации, административного управления и снабжения, а также для военных целей. Исторические источники связывают этот проект с Цинь Ши Хуанди, первым императором Китая, и отмечают, что строительство началось в 212 году до н. э. и завершилось в 207 году до н. э. Историк Сима Цянь позже описал путешествие по этой дороге и отметил ее быстрое завершение всего за пять лет.

Это открытие подтверждает, что в древнем Китае была разработана одна из самых первых в мире систем наземного транспорта на большие расстояния, сочетавшая военное планирование с административным контролем. Династия Цинь правила недолго, однако ее инфраструктура сформировала более позднюю систему управления, даже после того, как часть дороги пришла в упадок.

Современные спутниковые снимки и наземные исследования позволяют исследователям проверять древние тексты с помощью физических доказательств, подкрепляя роль дороги в ранней китайской государственной власти и координации на большие расстояния.

