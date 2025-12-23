Автомагістраль віком 2200 років: археологи розкопали імператорську дорогу у Китаї (фото)

Археологи в північному Китаї виявили добре збережену ділянку стародавньої імператорської дороги, побудованої понад 2200 років тому, що є рідкісним фізичним свідченням з часів раннього китайського державного правління. Ця знахідка продемонструвала, як будівництво доріг сприяло територіальному контролю в той час, коли Китай вперше був об'єднаний під єдиною владою.

Знайдена ділянка має довжину близько 13 кілометрів і є частиною імператорської дороги Цинь, транспортного коридору, який колись простягався майже на 900 кілометрів через північний Китай. Про відкриття було оголошено 9 грудня після польових досліджень, проведених Інститутом охорони культурної спадщини Юйлінь у провінції Шеньсі, пише Arkeonews.

Розкопки виявили прямі траншеї, укріплення з утрамбованої землі, ущільнені поверхні та заповнені долини, призначені для того, щоб маршрут був якомога прямішим. Стародавні записи свідчать, що інженери Цинь "заповнювали долини та прорізали гори", щоб підтримувати безперервний північно-південний прохід між Сяньян, поблизу сучасного Сіаня, та Цзююань, нині Баотоу.

Подальший аналіз показав, що дорога досягала середньої ширини близько 40 метрів, а в деяких місцях розширювалася до майже 60 метрів, що можна порівняти з декількома сучасними смугами руху. Археологи також виявили поблизу поселення, яке, як вважається, виконувало функцію поштової станції в періоди Цинь і Хань.

Розкопки виявили прямі траншеї, укріплення з утрамбованої землі, ущільнені поверхні та заповнені долини Фото: Pingliang Museum

Фрагменти кераміки підтвердили його вік і свідчать про те, що дорога використовувалася для комунікації, адміністративного управління та постачання, а також для військових цілей. Історичні джерела пов'язують цей проєкт з Цинь Ши Хуанді, першим імператором Китаю, і зазначають, що будівництво розпочалося в 212 році до н. е. і завершилося в 207 році до н. е. Історик Сіма Цянь пізніше описав подорож цією дорогою і відзначив її швидке завершення всього за п'ять років.

Це відкриття підтверджує, що в стародавньому Китаї була розроблена одна з найперших у світі систем наземного транспорту на великі відстані, що поєднувала військове планування з адміністративним контролем. Династія Цинь правила недовго, проте її інфраструктура сформувала пізнішу систему управління, навіть після того, як частина дороги прийшла в занепад.

Сучасні супутникові знімки та наземні дослідження дозволяють дослідникам перевіряти стародавні тексти за допомогою фізичних доказів, підкріплюючи роль дороги в ранній китайській державній владі та координації на великі відстані.

