Знайшли шлях до древніх знань: археологи виявили прохід до стародавньої бібліотеки у Туреччині (фото)

У стародавньому місті Ніса, Туреччина, археологи виявили 1800-річні кам'яні сходи, які з'єднували головну колонаду безпосередньо з монументальним бібліотечним комплексом. Конструкція показала, що пересування по місту було ретельно сплановано, а навчальні приміщення розміщувалися вздовж основних міських маршрутів, а не окремо.

Подальше дослідження підтвердило, що сходи з'єднували рівень вулиці з переднім двором бібліотеки, вирішивши давнє питання про те, як відвідувачі добиралися до піднятої будівлі, пише Arkeonews.

За словами професора доктора Сердара Хакана Озтанера з Анкарського університету, який керує розкопками, сходи були побудовані в середині II століття н. е. і складалися з п'яти кам'яних сходинок, що виходили на викладену мармуром площу перед бібліотекою. Він заявив, що така конструкція була навмисною і мала церемоніальний характер, забезпечуючи візуальний та фізичний зв'язок бібліотеки з повсякденним життям міста.

Археологічні дані вказують на те, що сама бібліотека в Нісі була побудована близько 130 року н. е. Фото: Anatolian Archaeology

Археологічні дані вказують на те, що сама бібліотека в Нісі була побудована близько 130 року н. е. В інтер'єрі було шістнадцять вбудованих книжкових шаф, що свідчить про значну колекцію сувоїв з літератури, філософії та наукових предметів.

Вчені порівняли цю споруду з бібліотекою Цельса в Ефесі, зазначивши, що, хоча бібліотека в Нісі була меншою за розмірами, вона залишалася одним з найкраще збережених зразків у римській Малій Азії. Нещодавно виявлені сходи підтвердили, що бібліотека функціонувала як громадська установа, а не як ізольований елітний простір.

Головна дорога з'єднувала міський центр зі святилищем, відображаючи тісний зв'язок між релігійною діяльністю, громадським плануванням та освітою Фото: Anatolian Archaeology

Заснована в елліністичний період, Ніса розвивалася впродовж понад 2300 років і була побудована по обидва боки глибокого яру, з'єднаного мостами та терасами. Таке планування спонукало античних письменників називати її "містом-близнюком".

Географ Страбон навчався в Нісі та пізніше описав її як важливий освітній центр римського Сходу. Цю репутацію підтверджували великі громадські будівлі, зокрема театр, гімназіум, стадіон, булеутеріон та агора.

Місто також підтримувало міцні зв'язки зі святилищем Ахарака, священним місцем, відомим своїми лікувальними практиками та ритуальним використанням сусідньої печери. Головна дорога з'єднувала міський центр зі святилищем, відображаючи тісний зв'язок між релігійною діяльністю, громадським плануванням та освітою.

Для сучасних досліджень сходи надали рідкісний погляд на римське містобудування та символічне значення підходу до просторів, присвячених знанням. Вони відновили ключовий шлях пересування, яким колись користувалися студенти та громадяни, продемонструвавши роль бібліотеки як частини повсякденного громадського життя в Нісі.

