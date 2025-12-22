У Івано-Франківську знайшли древні підземелля: вхід ховався у центрі міста (фото)

Дослідники в Івано-Франківську вивчають підземні приміщення під собором Покрови Пресвятої Богородиці (Вірменської церкви), архітектурної пам'ятки національного значення, розташованої в історичному центрі міста. Вчені вважають, що крипти XVIII століття можуть бути пов'язані із підземеллями Станіславської фортеці.

У дослідженні беруть участь фахівці комунального підприємства "Пам'ять", науковці Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та представники відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міськради, пише Прикарпатська інформаційна корпорація.

Вперше дослідники спустилися у підземні приміщення 12 грудня 2025 року. За словами Василя Тимківа, директора комунального підприємства "Пам'ять", одна з підземних кімнат використовувалася для поховань, а далі був прохід, що вів до центральної крипти, яка є найбільшою за розмірами.

Одна з підземних кімнат використовувалася для поховань, а далі був прохід, що вів до центральної крипти Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Як зазначив Тимків, центральна крипта "має форму видовженого прямокутника, і більша її частина засипана будівельним сміттям. Так само є дещо зруйновані проходи. Вочевидь, тут не було якогось такого пішого переходу. Напевно, це були звичайні аркові віконечка між кімнатами".

Подальше дослідження показало, що кілька проходів були частково зруйновані, а пізніше засипані, найімовірніше, за радянського періоду. Тимків пояснив, що церква була побудована в середині XVIII століття і була пошкоджена артилерійським вогнем під час Першої світової війни.

У першій підземній камері, про яку було відомо раніше, були знайдені залишки архітектурних елементів Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Після цих подій і будівля, і підземні приміщення були відновлені. У першій підземній камері, про яку було відомо раніше, були знайдені залишки архітектурних елементів, але наявність вірменських поховань ще не підтверджена.

У радянський період будівля церкви використовувалася як музей атеїзму. Дослідники знайшли під землею фрагменти моделі глобуса, яка, за словами Тимківа, могла бути частиною виставки, покликаної кинути виклик релігійним віруванням.

Наразі дослідники мають доступ до чотирьох підземних приміщень, але, судячи з планів першого поверху, має бути п'яте приміщення, яке зараз замуроване. Іван Князевич, дослідник з "Пам'яті", зазначив, що прохід закриває радянське мурування і приміщення, ймовірно, не містить цінних предметів.

Один підземний прохід може вести за межі фундаменту церкви, можливо, до історичних підземних споруд Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Вірменська церква офіційно визнана національною архітектурною пам'яткою, і результати підземних досліджень будуть додані до її офіційної документації. Ігор Каюк, заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міськради, сказав, що церква була побудована в стилі пізнього бароко з елементами рококо і що крипти раніше ніколи не були повністю досліджені.

Каюк також підтвердив, що один підземний прохід може вести за межі фундаменту церкви, можливо, до історичних підземних споруд, пов'язаних з колишньою Станіславівською фортецею.

Продовження досліджень за участю істориків та археологів і за підтримки грантового фінансування може допомогти з'ясувати роль цих підземних просторів у минулому міста.

