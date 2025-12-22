В Ивано-Франковске нашли древние подземелья: вход прятался в центре города (фото)

Исследователи в Ивано-Франковске изучают подземные помещения под собором Покрова Пресвятой Богородицы (Армянской церкви), архитектурного памятника национального значения, расположенного в историческом центре города. Ученые считают, что крипты XVIII века могут быть связаны с подземельями Станиславской крепости.

В исследовании принимают участие специалисты коммунального предприятия "Память", ученые Института украиноведения имени Ивана Крипякевича НАН Украины и представители отдела охраны культурного наследия Ивано-Франковского горсовета, пишет Прикарпатская информационная корпорация.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впервые исследователи спустились в подземные помещения 12 декабря 2025 года. По словам Василия Тымкива, директора коммунального предприятия "Память", одна из подземных комнат использовалась для захоронений, а дальше был проход, ведущий к центральному крипте, которая является самой большой по размерам.

Відео дня

Одна из подземных комнат использовалась для захоронений, а дальше был проход, ведущий к центральной крипте Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Как отметил Тымкив, центральная крипта "имеет форму удлиненного прямоугольника, и большая ее часть засыпана строительным мусором. Так же есть несколько разрушенные проходы. Очевидно, здесь не было какого-то такого пешего перехода. Наверное, это были обычные арочные окошки между комнатами".

Дальнейшее исследование показало, что несколько проходов были частично разрушены, а позже засыпаны, скорее всего, в советский период. Тымкив объяснил, что церковь была построена в середине XVIII века и была повреждена артиллерийским огнем во время Первой мировой войны.

В первой подземной камере, о которой было известно ранее, были найдены остатки архитектурных элементов Фото: Суспільне Івано-Франківськ

После этих событий и здание, и подземные помещения были восстановлены. В первой подземной камере, о которой было известно ранее, были найдены остатки архитектурных элементов, но наличие армянских захоронений еще не подтверждено.

В советский период здание церкви использовалось как музей атеизма. Исследователи нашли под землей фрагменты модели глобуса, которая, по словам Тымкива, могла быть частью выставки, призванной бросить вызов религиозным верованиям.

Сейчас исследователи имеют доступ к четырем подземным помещениям, но, судя по планам первого этажа, должно быть пятое помещение, которое сейчас замуровано. Иван Князевич, исследователь из "Памяти", отметил, что проход закрывает советская кладка и помещение, вероятно, не содержит ценных предметов.

Один подземный проход может вести за пределы фундамента церкви, возможно, к историческим подземным сооружениям Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Армянская церковь официально признана национальным архитектурным памятником, и результаты подземных исследований будут добавлены к ее официальной документации. Игорь Каюк, заместитель начальника отдела охраны культурного наследия Ивано-Франковского горсовета, сказал, что церковь была построена в стиле позднего барокко с элементами рококо и что крипты ранее никогда не были полностью исследованы.

Каюк также подтвердил, что один подземный проход может вести за пределы фундамента церкви, возможно, к историческим подземным сооружениям, связанным с бывшей Станиславовской крепостью.

Важно

Мир разделился на "до" и "после": как супруги Кюри раскрыли секреты радиации (фото)

Продолжение исследований с участием историков и археологов и при поддержке грантового финансирования может помочь выяснить роль этих подземных пространств в прошлом города.

Ранее Фокус писал о 2500-летнем памятнике, который обнаружили в Афганистане. Во время раскопок археологи обнаружили каменную лестницу и высеченные в склоне холма камеры.

Также мы рассказывали о следах динозавров, найденных в Альпах. Это первое подтвержденное место нахождения следов динозавров в Ломбардии и единственное, найденное к северу от Инсубрийской линии, большой альпийской зоны разломов.