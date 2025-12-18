Тысячи следов гигантов: находка невероятных масштабов в итальянских Альпах (фото)

В итальянских Альпах, вблизи территорий, где планируется проведение будущих олимпийских соревнований, исследователи обнаружили окаменелые следы динозавров. Найденные в отдаленной альпийской долине между Ливиньо и Бормио следы свидетельствуют о жизни этих созданий 200 миллионов лет назад.

Следы, впечатанные в крутые доломитовые скалы, образовали одно из крупнейших известных мест с отпечатками динозавров в альпийском регионе и вошли в число самых масштабных отложений следов позднего триаса, обнаруженных во всем мире, пишет Arkeonews.

Местонахождение окаменелостей простирается на несколько километров в пределах национального парка Стельвио и оставалось неизвестным до недавнего случайного наблюдения.

Найденные в отдаленной альпийской долине между Ливиньо и Бормио следы свидетельствуют о жизни этих созданий 200 миллионов лет назад Фото: Cristiano Dal Sasso, PaleoStelvio

После сообщения о находке специалисты из Миланского музея естественной истории вместе с представителями Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio осмотрели местность и подтвердили наличие тысяч следов динозавров. Эксперты описали находку как важное научное открытие для европейской палеонтологии благодаря ее масштабам, качеству сохранности и геологическому расположению.

Геологический анализ датировал следы примерно 210 миллионами лет назад, периодом позднего триаса. В то время этот регион был частью теплой прибрежной платформы вблизи древнего океана Тетис, а не горным хребтом.

Геологический анализ датировал следы примерно 210 миллионами лет назад, периодом позднего триаса Фото: Museo di Storia Naturale di Milano

Динозавры переходили мягкий карбонатный ил вдоль мелководных лагун, оставляя четкие отпечатки, которые впоследствии затвердели в скалу. Тектонические силы, связанные с образованием Альп, постепенно подняли и обернули эти слои, превратив некогда горизонтальные поверхности в почти вертикальные скалы, где сегодня можно увидеть следы.

Большинство следов принадлежали крупным растительноядным динозаврам, вероятно ранним прозауроподам, связанным с более поздними зауроподами. Многие следы достигали 40 сантиметров в ширину и имели четко выраженные пальцы и следы когтей. Параллельные следы, пролегавшие рядом на большие расстояния, свидетельствовали о групповом движении, что, возможно, указывало на стадное поведение животных разного возраста.

Меньшие отпечатки, найденные вблизи более крупных следов, указывали на паузы, изменения в движении или присутствие других видов рептилий, хотя для подтверждения этого требовались дальнейшие исследования.

Исследователи зафиксировали чрезвычайно высокую плотность следов на нескольких хребтах и слоях скал, простиравшихся почти на пять километров Фото: Museo di Storia Naturale di Milano

Это первое подтвержденное место нахождения следов динозавров в Ломбардии и единственное, найденное к северу от Инсубрийской линии, крупной альпийской зоны разломов. Исследователи зафиксировали чрезвычайно высокую плотность следов на нескольких хребтах и слоях скал, простирающихся почти на пять километров. Уже задокументированы десятки отдельных выступов, а в результате дальнейших исследований ожидается обнаружение дополнительных участков.

Поскольку поверхности окаменелостей лежали на хрупких и труднодоступных скальных поверхностях, исследователи использовали дроны и фотограмметрию, чтобы задокументировать следы без физического контакта.

Эта находка привлекла дополнительное внимание благодаря своей близости к местам, запланированным для проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине.

Открытие древних следов дало редкое представление о поведении и среде обитания динозавров, что демонстрирует важность защиты геологического наследия.

