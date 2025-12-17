Неопознанные круглые объекты нашли на границе с Ираком: ученые планируют их исследовать (фото)

В Турции, во время инфраструктурных работ вблизи границы с Ираком, обнаружили таинственные круглые камни. Находки, обнаруженные в провинции Хаккари, вызвали вопросы у местных жителей и исследователей из-за их размера, веса и почти идеальной круглой формы.

Камни обнаружили около трех лет назад во время проекта расширения дороги в регионе Актутун. Глава села Конур Кафер Гезер заметил эти объекты во время земляных работ и принял меры для их сохранения, пишет Arkeonews.

"Некоторые камни появились естественным образом на обочине дороги, а другие были обнаружены во время земляных работ. Когда я понял, насколько они отличаются от других, я решил их защитить", — сказал Гезер. Было найдено шесть круглых камней, каждый весом более 200 килограммов, которые позже были перенесены перед его домом для защиты.

Камни обнаружили около трех лет назад во время проекта расширения дороги в регионе Актутун Фото: IHA

Гезер заявил, что его собственные исследования показали, что камни могут быть окаменелостями. "Благодаря собственным исследованиям я узнал, что это могут быть окаменелости. Эксперты предположили, что они могут принадлежать вымершим видам животных", — пояснил он.

Гезер заявил, что его собственные исследования показали, что камни могут быть окаменелостями Фото: IHA

Специалисты отметили, что подобные каменные образования в других местах были идентифицированы как жернова, ритуальные предметы, геологические конкреции или камни, содержащие окаменелости. По сообщениям, университет Хаккари посоветовал перевезти камни в музей Вана для дальнейшего исследования.

Надлежащее научное исследование может прояснить, имеют ли эти камни археологическую, геологическую или палеонтологическую ценность. Официальное расследование также может способствовать повышению культурной осведомленности и развитию местного туризма.

