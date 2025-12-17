Поддержите нас UA
Неопознанные круглые объекты нашли на границе с Ираком: ученые планируют их исследовать (фото)

Находки могут быть окаменелостями
В Турции, во время инфраструктурных работ вблизи границы с Ираком, обнаружили таинственные круглые камни | Фото: IHA

В Турции, во время инфраструктурных работ вблизи границы с Ираком, обнаружили таинственные круглые камни. Находки, обнаруженные в провинции Хаккари, вызвали вопросы у местных жителей и исследователей из-за их размера, веса и почти идеальной круглой формы.

Камни обнаружили около трех лет назад во время проекта расширения дороги в регионе Актутун. Глава села Конур Кафер Гезер заметил эти объекты во время земляных работ и принял меры для их сохранения, пишет Arkeonews.

"Некоторые камни появились естественным образом на обочине дороги, а другие были обнаружены во время земляных работ. Когда я понял, насколько они отличаются от других, я решил их защитить", — сказал Гезер. Было найдено шесть круглых камней, каждый весом более 200 килограммов, которые позже были перенесены перед его домом для защиты.

Камни передадут в музей
Гезер заявил, что его собственные исследования показали, что камни могут быть окаменелостями. "Благодаря собственным исследованиям я узнал, что это могут быть окаменелости. Эксперты предположили, что они могут принадлежать вымершим видам животных", — пояснил он.

Специалисты отметили, что подобные каменные образования в других местах были идентифицированы как жернова, ритуальные предметы, геологические конкреции или камни, содержащие окаменелости. По сообщениям, университет Хаккари посоветовал перевезти камни в музей Вана для дальнейшего исследования.

Надлежащее научное исследование может прояснить, имеют ли эти камни археологическую, геологическую или палеонтологическую ценность. Официальное расследование также может способствовать повышению культурной осведомленности и развитию местного туризма.

