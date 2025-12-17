Неопізнані круглі об'єкти знайшли на кордоні з Іраком: вчені планують їх дослідити (фото)

У Туреччині, під час інфраструктурних робіт поблизу кордону з Іраком, виявили таємничі круглі камені. Знахідки, виявлені в провінції Хаккарі, викликали питання у місцевих жителів і дослідників через їхній розмір, вагу і майже ідеальну круглу форму.

Камені виявили близько трьох років тому під час проєкту розширення дороги в регіоні Актутун. Голова села Конур Кафер Гезер помітив ці об'єкти під час земляних робіт і вжив заходів для їх збереження, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Деякі камені з'явилися природним чином на узбіччі дороги, а інші були виявлені під час земляних робіт. Коли я зрозумів, наскільки вони відрізняються від інших, я вирішив їх захистити", — сказав Гезер. Було знайдено шість круглих каменів, кожен вагою понад 200 кілограмів, які пізніше були перенесені перед його будинком для захисту.

Відео дня

Камені виявили близько трьох років тому під час проєкту розширення дороги в регіоні Актутун Фото: IHA

Гезер заявив, що його власні дослідження показали, що камені можуть бути скам'янілостями. "Завдяки власним дослідженням я дізнався, що це можуть бути скам'янілості. Експерти припустили, що вони можуть належати вимерлим видам тварин", — пояснив він.

Гезер заявив, що його власні дослідження показали, що камені можуть бути скам'янілостями Фото: IHA

Фахівці зазначили, що подібні кам'яні утворення в інших місцях були ідентифіковані як жорна, ритуальні предмети, геологічні конкреції або камені, що містять скам'янілості. За повідомленнями, університет Хаккарі порадив перевезти камені до музею Вана для подальшого дослідження.

Важливо

Зображала Гестію: археологи знайшли голову 2000-річної статуї у Метрополісі (фото)

Належне наукове дослідження може прояснити, чи мають ці камені археологічну, геологічну або палеонтологічну цінність. Офіційне розслідування також може сприяти підвищенню культурної обізнаності та розвитку місцевого туризму.

Раніше Фокус писав про дослідження шкіряних артефактів часів Римської імперії. Вчені дослідили, як виробляли, продавали та використовували шкіру тисячі років тому.

Також ми розповідали про незвичайне поховання, знайдене у Швеції. Вчені виявили останки собаки, похованої з кістяним кинджалом.