Зображала Гестію: археологи знайшли голову 2000-річної статуї у Метрополісі (фото)

У стародавньому місті Метрополіс на заході Туреччини археологи знайшли мармурову голову статуї богині, що датується елліністичним періодом. Ця знахідка є важливим свідченням про місцеве мистецтво та релігійні звичаї більш ніж двохтисячолітньої давнини.

Артефакт знайшли під час археологічних розкопок під керівництвом професора доктора Сердара Айбека з кафедри археології університету Докуз Ейлюль. Роботи на цьому місці розпочалися в 1989 році і продовжуються в рамках програми Міністерства культури і туризму "Спадщина для майбутнього", пише Arkeonews.

Голову статуї знайшли в місці, визначеному як комерційна споруда, що свідчить про те, що релігійні образи не обмежувалися храмами або будівлями ради, а також з'являлися в місцях, пов'язаних з торгівлею та громадськими зборами.

Стилістичний аналіз дозволив визначити, що скульптура належить до елліністичного періоду, приблизно між 323 і 31 роками до н. е. За словами Айбека, зачіска, пропорції обличчя та реалістичне зображення рис відповідають художнім тенденціям того часу.

Голова була витесана з двох окремих шматків мармуру і з'єднана за допомогою металевих затискачів, що було звичайним методом для великих статуй, які вимагали стабільності та точного вирівнювання. "Розміри свідчать про те, що ця голова належала монументальній статуї", — зазначив Айбек.

Після очищення реставратором Дідемом Танером дослідники помітили, що під час різьблення зіниці очей були навмисно видовбані. Порівнянні зразки з античної Греції показали, що в таких порожнинах часто розміщували вставки зі скла або кольорового каменю, що дозволяло статуям виглядати більш реалістичними в мінливому світлі.

Вчені припустили, що голова може зображати Гестію, грецьку богиню, пов'язану з вогнищем, домашнім порядком і громадянською єдністю. Гестія займала особливе місце в грецькій релігії, оскільки її роль була зосереджена не стільки на міфах, скільки на ритуалах і безперервності. У суспільному житті вона була тісно пов'язана з булеутеріоном, або радою, де вічне полум'я символізувало стабільність міста-держави.

Раніше під час розкопок у Метрополісі в раді міста було виявлено фрагмент торсу, який було інтерпретовано як зображення Гестії. Айбек пояснив, що пропорції нещодавно виявленої голови здаються сумісними з цим торсом, що підвищує ймовірність того, що обидва фрагменти належали до однієї статуї.

Експериментальна візуалізація, підготовлена реставратором Танером Озгюром, допомогла дослідникам оцінити, як могла виглядати повна фігура, включаючи полірування поверхні та взаємодію світла з мармуром.

За грецькими віруваннями, Гестія була старшою дочкою Кроноса і Реї та однією з дванадцяти олімпійських богів. Кожне домашнє вогнище було присвячене їй, а публічні жертвоприношення традиційно починалися і закінчувалися в її ім'я.

Міста підтримували вічний вогонь на її честь, і гасіння цього вогню вважалося ознакою розпаду громади. Якщо статуя з Метрополісу буде підтверджена як Гестія, це відображатиме наголос міста на порядку, традиціях та спільній відповідальності під час політично складного елліністичного періоду.

Саме місто Метрополіс має довгу історію, а його заселення сягає неолітичної епохи, ще до того, як воно перетворилося на важливе іонійське місто. На території міста є театри, лазні, будівлі ради та святилища, що ілюструють століття культурного обміну між анатолійськими традиціями та грецьким впливом.

Мармурова голова нагадує, що антична скульптура була не лише декоративною, а й несла значення, пов'язане із соціальними цінностями та управлінням.

Подальша консервація та порівняльне дослідження можуть підтвердити її ідентичність та первісне розміщення, допомагаючи зрозуміти, як мистецтво та релігія формували повсякденне життя в елліністичній Анатолії.

