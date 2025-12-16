Изображала Гестию: археологи нашли голову 2000-летней статуи в Метрополисе (фото)

В древнем городе Метрополис на западе Турции археологи нашли мраморную голову статуи богини, датируемую эллинистическим периодом. Эта находка является важным свидетельством о местном искусстве и религиозных обычаях более чем двухтысячелетней давности.

Артефакт нашли во время археологических раскопок под руководством профессора доктора Сердара Айбека с кафедры археологии университета Докуз Эйлюль. Работы на этом месте начались в 1989 году и продолжаются в рамках программы Министерства культуры и туризма "Наследие для будущего", пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Голова статуи была найдена в месте, определенном как коммерческая постройка, что свидетельствует о том, что религиозные образы не ограничивались храмами или зданиями совета, а также появлялись в местах, связанных с торговлей и общественными собраниями.

Відео дня

Стилистический анализ позволил определить, что скульптура относится к эллинистическому периоду, примерно между 323 и 31 годами до н. э. По словам Айбека, прическа, пропорции лица и реалистичное изображение черт соответствуют художественным тенденциям того времени.

Голова была вытесана из двух отдельных кусков мрамора и соединена с помощью металлических зажимов, что было обычным методом для больших статуй, которые требовали стабильности и точного выравнивания. "Размеры свидетельствуют о том, что эта голова принадлежала монументальной статуе", — отметил Айбек.

Голова была вытесана из двух отдельных кусков мрамора и соединена с помощью металлических зажимов, что было обычным методом для больших статуй. Фото: Anatolian Archaeology

После очистки реставратором Дидемом Танером исследователи заметили, что во время резьбы зрачки глаз были намеренно выдолблены. Сравнительные образцы из античной Греции показали, что в таких полостях часто размещали вставки из стекла или цветного камня, что позволяло статуям выглядеть более реалистичными в меняющемся свете.

Ученые предположили, что голова может изображать Гестию, греческую богиню, связанную с очагом, домашним порядком и гражданским единством. Гестия занимала особое место в греческой религии, поскольку ее роль была сосредоточена не столько на мифах, сколько на ритуалах и непрерывности. В общественной жизни она была тесно связана с булеутерионом, или советом, где вечное пламя символизировало стабильность города-государства.

Ранее во время раскопок в Метрополисе в совете города был обнаружен фрагмент торса, который был интерпретирован как изображение Гестии. Айбек объяснил, что пропорции недавно обнаруженной головы кажутся совместимыми с этим торсом, что повышает вероятность того, что оба фрагмента принадлежали к одной статуе.

Экспериментальная визуализация, подготовленная реставратором Танером Озгюром, помогла исследователям оценить, как могла выглядеть полная фигура, включая полировку поверхности и взаимодействие света с мрамором.

По греческим верованиям, Гестия была старшей дочерью Кроноса и Реи и одной из двенадцати олимпийских богов. Каждый домашний очаг был посвящен ей, а публичные жертвоприношения традиционно начинались и заканчивались в ее имя.

Города поддерживали вечный огонь в ее честь, и тушение этого огня считалось признаком распада общины. Если статуя из Метрополиса будет подтверждена как Гестия, это будет отражать упор города на порядок, традиции и общую ответственность во время политически сложного эллинистического периода.

Сам город Метрополис имеет долгую историю, а его заселение достигает неолитической эпохи, еще до того, как он превратился в важный ионийский город. На территории города есть театры, бани, здания совета и святилища, иллюстрирующие века культурного обмена между анатолийскими традициями и греческим влиянием.

Мраморная голова напоминает, что античная скульптура была не только декоративной, но и несла значение, связанное с социальными ценностями и управлением.

Важно

Секреты римской кожи: ученые узнали тайны древних артефактов

Дальнейшая консервация и сравнительное исследование могут подтвердить ее идентичность и первоначальное размещение, помогая понять, как искусство и религия формировали повседневную жизнь в эллинистической Анатолии.

Ранее Фокус писал о том, откуда на самом деле происходит одно из старейших из найденных в Европе судов. Ранее ученые считали, что его изготовили в Дании, однако это не так.

Также мы рассказывали о древнем артефакте, найденном в Турции. Археологи обнаружили кадильницу с изображением египетского божества.