Происходит не из Дании: кому на самом деле принадлежало одно из старейших судов Европы (фото)

Ученые исследовали одно из старейших судов Северной Европы и обнаружили доказательства, которые меняют давние предположения о его происхождении. 2400-летнее судно Хьортспринг (Hjortspring), обнаруженное более века назад в Дании, на протяжении десятилетий считалось местным изделием.

Новый анализ показывает, что его строители, вероятно, работали далеко от датских берегов, в богатых соснами районах вдоль восточного побережья Балтийского моря, пишет Arkeonews.

Исследовательская группа изучила давно проигнорированные фрагменты конопатки и лубяных веревок, хранящихся в Национальном музее Дании. Они подтвердили радиоуглеродную датировку между 381 и 161 годами до н. э. и определили сосновую смолу, смешанную с животным жиром, как материал для конопатки.

Сосна была чрезвычайно редкой в Дании железного века, но распространенной в таких регионах, как Борнхольм, Готланд, Блекинге, северная Польша и более широкий Балтийский регион. Такие детали указывают на то, что место строительства находилось на востоке, а не в Дании. Сама лодка имела длину почти 20 метров, была построена из липовых досок, сшитых лубяным шнуром, и двигалась с помощью кленовых весел.

Когда-то судно перевозило до 24 воинов и имело изогнутые носы, напоминающие скандинавские наскальные резьбы бронзового века. Лодку обнаружили на острове Альс в конце 1800-х годов. Кроме нее исследователи нашли намеренно поврежденную коллекцию оружия и щитов, что указывает на насильственное столкновение в IV веке до н. э.

Лодка Хьортспринг сочетала древние строительные традиции с военным делом железного века. Для сшивания досок использовали куски липового дерева, сшитые двухслойными S-образными шнурами, которые образовывали гибкий, но прочный каркас.

Экспериментальные испытания показали, что эти шнуры можно было удвоить, создавая двухслойные и четырехслойные узоры в конопатке. На одном из фрагментов даже сохранилась часть отпечатка пальца, вероятно оставленного во время ремонта, что добавляет редкий личный след от человека, непосредственно связанного с этой лодкой.

Легкая конструкция, весом чуть более 530 кг, позволяла быстро и легко вытаскивать судно на берег или переносить по суше. Оружие, найденное поблизости — мечи, наконечники копий, кольчуги и около 50 щитов кельтского типа — указывает на то, что нападавшие прибыли по морю и были разгромлены, после чего лодка и захваченный арсенал были погружены в болото в качестве ритуального жертвоприношения.

Эти находки дают более широкое представление о конфликтах доримского железного века. Если лодка происходила откуда-то из Балтийского моря, ее экипаж преодолел большие расстояния через сложные воды, прежде чем добраться до датских островов. Такое движение свидетельствует о скоординированных военных действиях, а не о небольших местных стычках.

Исследование помогает прояснить вопрос, который оставался открытым на протяжении поколений: где на самом деле была построена лодка Хертспринг. Его реконструкция в Копенгагене служит напоминанием о ранних войнах на большие расстояния и мастерстве, которое позволяло экипажам пересекать открытое море на легких, сшитых вручную судах.

