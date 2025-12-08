Сокровища элиты саков: в Казахстане археологи раскопали золотые украшения (фото)

В Казахстане археологи обнаружили древнее захоронение в регионе Жетису, вблизи горного хребта в районе Каратал. Хотя это место известно своими курганами, однако до недавнего времени оно оставалось вне поля зрения ученых.

Раскопки, проведенные в 2023-2024 годах под руководством Досбола Байгунакова, обнаружили предметы, датируемые IV-III веками до н. э. Некрополь включает 23 кургана, 11 из которых принадлежали высокопоставленным лицам, пишет Arkeonews.

Среди предметов, найденных на месте раскопок, которые сейчас хранятся в региональном краеведческом музее имени Мухамеджана Тынышпаева, есть золотые бусины, серьги, бронзовые булавки, керамические сосуды и костяные фрагменты.

В Казахстане археологи обнаружили древнее захоронение в регионе Жетису Фото: Kazinform

Одно золотое украшение, известное как варворка, подтвердило, что элита саков носила изысканные металлические украшения для церемониальных целей. Специалисты также исследовали костяной предмет в форме змеи-дракона, который, вероятно, имел символическое или духовное значение, что свидетельствует о художественной и культурной глубине саков.

Другой важной находкой стали останки мужчины, похороненного с акинаком и золотыми пластинами, что указывает на его высокий статус.

Исследователи также обнаружили редкое двойное захоронение женщины и ребенка, чей череп был найден рядом с золотыми серьгами. Бронзовые таблички с изображением оленей и других символических животных добавили дополнительного контекста церемониальному характеру захоронения.

Большой курган диаметром около 40 метров и высотой четыре метра позволил заглянуть в погребальные обычаи элиты саков. Парное захоронение, особенно учитывая примерный рост ребенка около 95 сантиметров и наличие золотых украшений, вызвало вопросы о роли в семье и о том, как статус мог отражаться даже в детстве.

В 2025 году реставрационные бригады очистили металлические предметы от коррозии и стабилизировали хрупкие костные и керамические фрагменты, чтобы их можно было безопасно выставлять.

Горный хребет простирается более чем на 100 квадратных километров и содержит более 190 археологических памятников разных периодов, включая захоронения, остатки поселений и скопления петроглифов. Раскопки показали, что эта территория, вероятно, была церемониальным центром для ранних кочевых групп.

Исследование демонстрирует то, как древние общества организовывали свои общины, чествовали своих умерших, выражали свои верования и создавали искусство.

Новые находки дают возможность исследовать жизнь людей, которые сформировали культурный ландшафт Центральной Азии и показывают, почему продолжение археологических исследований остается чрезвычайно важным.

