Жемчужина римских времен: археологи нашли редкую камею II века (фото)

Во время раскопок в Гальштате, Австрия, археологи обнаружили 1,5-сантиметровую камею с изображением головы Медузы, датированную II веком н. э. Несмотря на небольшой размер, эксперты считают находку одним из важнейших римских предметов, когда-либо найденных в Верхней Австрии.

Исследователи считают, что около 1900 лет назад этот артефакт был частью украшения состоятельной женщины. Вырезанная из черно-белого полосатого агата — камня, известного также как оникс — камея, вероятно, была изготовлена в Аквилее, ключевом римском центре на севере Адриатического моря, пишет Arkeonews.

Торстен Педит из компании Salzwelten GmbH отметил, что "без работ по строительству новой фуникулерной линии этот необычайный предмет, вероятно, остался бы скрытым". Томас Штельцер, губернатор Верхней Австрии, добавил, что "этот небольшой предмет имеет огромное значение. Он обогащает наше понимание прошлого и подчеркивает культурную глубину нашего региона".

Камеи, изготовленные путем вырезания из слоистых камней, таких как агат или оникс, создавали эффект резкого контраста, который использовался для формирования детальных портретов или символических узоров. Они ценились во всем римском мире как предметы роскоши, а во многих случаях — как обереги.

К середине I века н. э. Рим взял под контроль ценные соляные ресурсы этого района и основал поселение, древнее название которого до сих пор неизвестно Фото: Meldung OÖ Landes

На драгоценном камне из Гальштата изображена голова Медузы с крыльями и змеиными волосами — мотив, который, согласно греческой и римской традиции, защищал того, кто его носил. Находки такого типа помогают объяснить, как ремесла, верования и торговля распространялись далеко за пределы основных городских центров империи.

Находка из Гальштата также связывает римское поселение региона, расположенное вблизи современной станции фуникулера, с сетями дальнего сообщения, которые поставляли импортные товары в отдаленные альпийские общины.

Камеи ценились во всем римском мире как предметы роскоши, а во многих случаях — как обереги Фото: Meldung OÖ Landes

Гальштат имеет долгую историю археологических исследований, сформированную благодаря древнему производству соли, которое насчитывает более 7500 лет. К середине I века н. э. Рим взял под контроль ценные соляные ресурсы этого района и основал поселение, древнее название которого до сих пор неизвестно.

В последние десятилетия команды из ARDIS Archäologie GmbH и Upper Austrian State Culture GmbH продолжают делать новые открытия, которые помогают понять размер, планирование и повседневную жизнь поселения. Камею с Медузой представят публике 8 декабря 2025 года в Культурном и конгресс-центре Хальштата, а с 2026 года артефакт станет частью постоянной экспозиции в Schlossmuseum Linz.

Важно

Эта находка показывает, почему продолжение археологических исследований остается важным: каждый слой почвы может изменить наше понимание прошлого и более широкого мира, который его сформировал.

