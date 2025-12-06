Перлина римських часів: археологи знайшли рідкісну камею II століття (фото)

Під час розкопок у Гальштаті, Австрія, археологи виявили 1,5-сантиметрову камею із зображенням голови Медузи, датовану II століттям н. е. Попри невеликий розмір, експерти вважають знахідку одним із найважливіших римських предметів, коли-небудь знайдених у Верхній Австрії.

Дослідники вважають, що близько 1900 років тому цей артефакт був частиною прикраси заможної жінки. Вирізьблена з чорно-білого смугастого агату — каменю, відомого також як онікс — камея, ймовірно, була виготовлена в Аквілеї, ключовому римському центрі на півночі Адріатичного моря, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Торстен Педіт з компанії Salzwelten GmbH зазначив, що "без робіт з будівництва нової фунікулерної лінії цей надзвичайний предмет, ймовірно, залишився б прихованим". Томас Штельцер, губернатор Верхньої Австрії, додав, що "цей невеликий предмет має величезне значення. Він збагачує наше розуміння минулого і підкреслює культурну глибину нашого регіону".

Відео дня

Камеї, виготовлені шляхом вирізання з шаруватих каменів, таких як агат або онікс, створювали ефект різкого контрасту, який використовувався для формування детальних портретів або символічних візерунків. Вони цінувалися в усьому римському світі як предмети розкоші, а в багатьох випадках — як обереги.

До середини I століття н. е. Рим взяв під контроль цінні соляні ресурси цього району і заснував поселення, стародавня назва якого досі невідома Фото: Meldung OÖ Landes

На дорогоцінному камені з Гальштату зображено голову Медузи з крилами і зміїним волоссям — мотив, який, згідно з грецькою та римською традицією, захищав того, хто його носив. Знахідки такого типу допомагають пояснити, як ремесла, вірування та торгівля поширювалися далеко за межі основних міських центрів імперії.

Знахідка з Гальштату також пов'язує римське поселення регіону, розташоване поблизу сучасної станції фунікулера, з мережами далекого сполучення, які постачали імпортні товари до віддалених альпійських громад.

Камеї цінувалися в усьому римському світі як предмети розкоші, а в багатьох випадках — як обереги Фото: Meldung OÖ Landes

Гальштат має довгу історію археологічних досліджень, сформовану завдяки стародавньому виробництву солі, яке сягає понад 7500 років. До середини I століття н. е. Рим взяв під контроль цінні соляні ресурси цього району і заснував поселення, стародавня назва якого досі невідома.

В останні десятиліття команди з ARDIS Archäologie GmbH та Upper Austrian State Culture GmbH продовжують робити нові відкриття, які допомагають зрозуміти розмір, планування та повсякденне життя поселення. Камею з Медузою представлять публіці 8 грудня 2025 року в Культурному та конгрес-центрі Гальштату, а з 2026 року артефакт стане частиною постійної експозиції в Schlossmuseum Linz.

Важливо

Знахідка міжнародного значення: археологи знайшли унікальний скарб монет там, де їх не мало б бути (фото)

Ця знахідка показує, чому продовження археологічних досліджень залишається важливим: кожен шар ґрунту може змінити наше розуміння минулого і ширшого світу, який його сформував.

Раніше Фокус писав про цьогорічні розкопки у палаці Арханес на Криті. Археологи нарешті змогли розгадати секрет стіни, яка виділялася своєю кривизною.

Також ми розповідали про дослідження геному древньої популяції, представники якої жили на півдні Африки ізольовано впродовж 100 000 років.