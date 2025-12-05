Знахідка міжнародного значення: археологи знайшли унікальний скарб монет там, де їх не мало б бути (фото)

У Хорватії археологи розкопали скарб середньовічних срібних монет у місці, де така знахідка була б неможливою. Знахідка була виявлена глибоко в шарах, пов'язаних з поселеннями залізної доби та римською прикордонною системою.

Це відкриття шокувало дослідників, які не очікували жодних середньовічних скарбів, не кажучи вже про скарб, який міг би переписати економічну та культурну історію ранньої Європи епохи хрестоносців, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки на місці Батина в регіоні Баранья тривають з 2008 року і спрямовані в першу чергу на римські військові об'єкти та доісторичні оборонні споруди. Але несподівана поява срібних монет зупинила рутинну роботу і перенаправила увагу вчених. Коли дослідницька група помітила предмети, що не відповідали римському шару, швидко стало зрозуміло, що вони мають справу з матеріалами з зовсім іншого часу.

Відео дня

Куратор Археологічного музею в Осієку Домагой Дуйміч підтвердив, що відкриття відбулося без будь-яких попередніх ознак. "Ми не очікували знайти тут нічого середньовічного, а тим більше срібні монети такої рідкості", — сказав Дуйміч. Він додав, що навіть у Франції, де ці монети були викарбувані, їх надзвичайно мало через дефіцит срібла на всьому континенті, що обмежувало виробництво монет.

Скарб містить 56 срібних монет, викарбуваних у Ліможі, Тулузі, Альбі та єпархії Ле-Пюї, що охоплюють період виробництва від кінця IX століття до середини XIII століття. Цей часовий проміжок тісно перетинається з епохою Першого хрестового походу (1096–1099). Їхня присутність у Хорватії, за понад тисячу кілометрів від місця походження, свідчить про неочікувані середньовічні зв'язки між Західною Європою та басейном Дунаю.

Деякі зразки з Батини становлять понад 10 відсотків усіх відомих екземплярів у світі Фото: Arheološki Muzej Osijek

Частково ці монети є надзвичайними через свою рідкість. Середньовічний період, представлений скарбом Батини, відповідає серйозній європейській срібній кризі, спричиненій зниженням видобутку корисних копалин, порушенням торгівельних мереж та політичними конфліктами.

Оскільки французькі монетні двори випускали обмежену кількість валюти, багато типів монет збереглися до наших днів у надзвичайно малій кількості. Деякі зразки з Батини становлять понад 10 відсотків усіх відомих екземплярів у світі, що є дивовижною концентрацією, яка відразу підносить хорватське місце знахідки до міжнародного значення.

Вчені вважають, що пояснення може лежати в середньовічній мобільності. Монети походять з регіонів, які були сильно залучені до мобілізації хрестоносців, а Хорватія займала стратегічний коридор для мандрівників, що рухалися до Константинополя та Леванту.

Історичні тексти в основному документують подорожі великих хрестоносних армій, але незліченні менші групи — сім'ї, незалежні лицарі, паломники — ймовірно подорожували менш помітними маршрутами. Скарб з Батини є рідкісним фізичним свідченням цих забутих пересувань Центральною та Південно-Східною Європою.

Оскільки скарб був виявлений у місці, яке раніше не асоціювалося з середньовічним поселенням, виникли нові питання, зокрема про причини появи цього скарбу. Археологи зараз проводять аналіз металургійного складу, підписів монетного двору та ґрунтового контексту, щоб реконструювати шлях монет.

Довготривалі розкопки в Батині підтримуються Міністерством культури та ЗМІ Хорватії, яке високо оцінило цю знахідку як важливу віху в національних наукових дослідженнях.

Важливо

Найстаріша залізна зброя Данії: артефакти знайшли в священному джерелі бронзової доби (фото)

Срібні монети зараз виставлені в Археологічному музеї в Осієку, де відвідувачі можуть оглянути одне з найвизначніших нумізматичних відкриттів, коли-небудь зроблених в Європі, — несподіване вікно в економічні та культурні сили, що сформували епоху Першого хрестового походу.

Раніше Фокус писав про нове дослідження Рукопису Войнича. Журналіст виявив, що частина книги може бути написана шифром.

Також ми розповідали про те, як Томас Едісон винайшов лампи розжарювання, які змінили світ. Хоча він не був першим, саме Едісон зробив їх довговічними та дешевими.