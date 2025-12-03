До нього жили без відключень світла: як вчений з Огайо змінив світ (фото)

3 грудня 1879 року лабораторія Томаса Алви Едісона засяяла стабільним, надійним електричним світлом. Вчений створив лампочку, яка ознаменувала перехід від крихких ламп до практичного джерела світла і зменшила тривалість сну людини на дві години.

Упродовж десятиліть вчені та винахідники експериментували з електричним освітленням. Ще в 1800 і 1809 роках експерименти довели, що дріт, по якому проходить електричний струм, може світитися.

У XIX столітті винахідники випробовували різні матеріали та конструкції, зокрема платинові нитки, укладені у вакуумні трубки, для створення лампи розжарювання. Однак ці ранні лампи були дорогими, недовговічними або непрактичними для щоденного використання.

Ось чому робота Едісона така важлива ідея електричного світла не була новою, але ніхто ще не створив надійну, доступну за ціною версію, яку можна було б масово використовувати в звичайних домогосподарствах.

Починаючи з 1878 року, Едісон і його команда поставили перед собою чітку мету: створити лампу розжарювання, яка могла б конкурувати з газовим і масляним освітленням — довговічну, доступну і достатньо безпечну для широкого використання в будинках.

Перша успішна модель лампочки Едісона, яку використали під час публічної демонстрації в Парку Менло (грудень 1879 року) Фото: Вікіпедія

Після багатьох спроб з різними матеріалами для нитки розжарювання, такими як вуглець і навіть платина, Едісон повернувся до скромного, але ефективного рішення: вуглецевої нитки розжарювання. Спочатку його команда використовувала карбонізовану бавовняну нитку, а пізніше перейшла на карбонізовані бамбукові нитки.

У жовтні 1879 року їм вдалося виготовити лампочку, нитка розжарювання якої стабільно горіла близько 14,5 годин — це було значне поліпшення порівняно з попередніми конструкціями.

Потім у грудні 1879 року Едісон публічно продемонстрував свої лампи розжарювання в Менло-Парку: десятки ламп освітлювали лабораторію та її околиці, переконуючи багатьох скептиків, що електричне освітлення може бути реальним і практичним.

Едісон розумів, що винахід довговічної лампочки — це лише половина справи. Щоб змінити спосіб життя людей, йому потрібно було створити інфраструктуру для постачання та розподілу електроенергії.

Це означало розробку динамо-машин для вироблення електроенергії, електропроводки, вимикачів, запобіжників — тобто, по суті, створення повної системи електричного освітлення.

Едісон не був першою людиною, яка придумала або створила електричну лампу Фото: Вікіпедія

Цей цілісний підхід — вдосконалення лампочки та створення засобів для її живлення — допоміг зробити електричне світло реальним, придатним для використання варіантом, а не лише лабораторною цікавинкою.

Едісон не був першою людиною, яка придумала або створила електричну лампу. Багато винахідників до нього демонстрували свої лампи розжарювання.

Проте Едісон перетворив ці ранні ідеї на щось практичне, доступне та масштабоване — версію лампочки, яку звичайні люди могли використовувати у своїх домівках.

Не лампою єдиною

"Геній — це 1 відсоток натхнення та 99 відсотків поту", — говорив Томас Едісон.

Учений є одним із найрезультативніших винахідників світу — у США він оформив понад тисячу патентів, що стало рекордом для його епохи.

Окрім винайдення лампи розжарування, вчений працював над багатьма проєктами. Його лабораторія (у містечку, яке згодом назвали на його честь — Edison Township) іноді називають першою у світі "фабрикою винаходів" — там створили сотні винаходів.

Домашній фонограф Едісона (1906) для якісного запису звуку на восковому циліндрі Фото: Вікіпедія

Ось ще кілька цікавих фактів про вченого:

Едісону приписують створення ранньої версії пристрою для татуювання: це була модифікація його гравірувального апарата Stencil-Pens, запатентованого в 1876 році. На його власній руці навіть були п’ять крапок від експериментів. Утім, справжнім творцем сучасної тату-машинки вважають Самуеля О’Рейлі.

У 1877 році Едісон представив перший у світі апарат, здатний записувати й відтворювати звук — фонограф. Цей винахід став поворотним моментом для всієї музичної індустрії.

Саме Едісон розробив кінетоскоп — один із перших приладів, що дозволяв переглядати рухоме зображення й став фундаментом для розвитку кінематографа.

З Едісонос пов'язують трагічний випадок із слонихою Топсі. Через неї загинуло три людини, тому слониху вирішили вбити. Едісон, намагаючись послабити позиції конкурентів у "війні струмів", запропонував використати для страти змінний струм у 6000 вольт і навіть зняв процес на кіноплівку.

В історії винахідника був і масштабний провал: Едісон інвестував у будівництво заводу для видобування заліза з руди низької якості. Критики запевняли, що дешевше вкладати гроші в нормальні родовища — і виявилися праві.

У 1911 році Едісон спроєктував будинок із цілісного бетону, включаючи навіть підвіконня та електричні труби. Він також створив лінійку бетонних меблів. Обидві ідеї не отримали підтримки та визнані невдалими.

Серед його найризикованіших задумів був вертоліт на пороховому приводі. Серія неконтрольованих вибухів, що пошкодили частину фабрики, змусила Едісона відмовитися від цього експерименту.

Едісон зробив лампу довговічнішою, але наслідком стала несподівана проблема — середня тривалість сну людей скоротилася приблизно на дві години. До речі, лише розрахунки для вдосконалення лампочки заповнили близько 40 000 сторінок у його робочих зошитах.

Саме Едісон запропонував використовувати слово "hello" як стандартне телефонне вітання. У листі від 15 серпня 1877 року він рекомендував цей варіант телеграфній компанії з Піттсбурга. Його опонент, Александер Белл, наполягав на слові "ahoy". Проте зрештою прижилася форма "Hullo", похідна від "hello", яку ми використовуємо й нині.

Так він і його команда заклали технологічну та інфраструктурну основу для сучасного електричного освітлення — зміни, яка перетворила повсякденне життя, міський розвиток та промисловий прогрес.

