До него жили без отключений света: как ученый из Огайо изменил мир (фото)

3 декабря 1879 года лаборатория Томаса Алвы Эдисона засияла стабильным, надежным электрическим светом. Ученый создал лампочку, которая ознаменовала переход от хрупких ламп к практическому источнику света и уменьшила продолжительность сна человека на два часа.

На протяжении десятилетий ученые и изобретатели экспериментировали с электрическим освещением. Еще в 1800 и 1809 годах эксперименты доказали, что провод, по которому проходит электрический ток, может светиться.

В XIX веке изобретатели испытывали различные материалы и конструкции, в частности платиновые нити, заключенные в вакуумные трубки, для создания лампы накаливания. Однако эти ранние лампы были дорогими, недолговечными или непрактичными для ежедневного использования.

Вот почему работа Эдисона такая важная идея электрического света не была новой, но никто еще не создал надежную, доступную по цене версию, которую можно было бы массово использовать в обычных домохозяйствах.

Начиная с 1878 года, Эдисон и его команда поставили перед собой четкую цель: создать лампу накаливания, которая могла бы конкурировать с газовым и масляным освещением — долговечную, доступную и достаточно безопасную для широкого использования в домах.

Первая успешная модель лампочки Эдисона, которую использовали во время публичной демонстрации в Парке Менло (декабрь 1879 года) Фото: Википедия

После многих попыток с различными материалами для нити накаливания, такими как углерод и даже платина, Эдисон вернулся к скромному, но эффективному решению: углеродной нити накаливания. Сначала его команда использовала карбонизированную хлопковую нить, а позже перешла на карбонизированные бамбуковые нити.

В октябре 1879 года им удалось изготовить лампочку, нить накаливания которой стабильно горела около 14,5 часов — это было значительное улучшение по сравнению с предыдущими конструкциями.

Затем в декабре 1879 года Эдисон публично продемонстрировал свои лампы накаливания в Менло-Парке: десятки ламп освещали лабораторию и ее окрестности, убеждая многих скептиков, что электрическое освещение может быть реальным и практичным.

Эдисон понимал, что изобретение долговечной лампочки — это лишь половина дела. Чтобы изменить образ жизни людей, ему нужно было создать инфраструктуру для поставки и распределения электроэнергии.

Это означало разработку динамо-машин для выработки электроэнергии, электропроводки, выключателей, предохранителей — то есть, по сути, создание полной системы электрического освещения.

Эдисон не был первым человеком, который придумал или создал электрическую лампу Фото: Википедия

Этот целостный подход — совершенствование лампочки и создание средств для ее питания — помог сделать электрический свет реальным, пригодным для использования вариантом, а не только лабораторной изюминкой.

Эдисон не был первым человеком, который придумал или создал электрическую лампу. Многие изобретатели до него демонстрировали свои лампы накаливания.

Однако Эдисон превратил эти ранние идеи в нечто практичное, доступное и масштабируемое — версию лампочки, которую обычные люди могли использовать в своих домах.

Не лампой единой

"Гений — это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота", — говорил Томас Эдисон.

Ученый является одним из самых результативных изобретателей мира — в США он оформил более тысячи патентов, что стало рекордом для его эпохи.

Кроме изобретения лампы накаливания, ученый работал над многими проектами. Его лаборатория (в городке, который впоследствии назвали в его честь — Edison Township) иногда называют первой в мире "фабрикой изобретений" — там создали сотни изобретений.

Домашний фонограф Эдисона (1906) для качественной записи звука на восковом цилиндре Фото: Википедия

Вот еще несколько интересных фактов об ученом:

Эдисону приписывают создание ранней версии устройства для татуировки: это была модификация его гравировального аппарата Stencil-Pens, запатентованного в 1876 году. На его собственной руке даже были пять точек от экспериментов. Впрочем, настоящим создателем современной тату-машинки считают Самуэля О'Рейли.

В 1877 году Эдисон представил первый в мире аппарат, способный записывать и воспроизводить звук — фонограф. Это изобретение стало поворотным моментом для всей музыкальной индустрии.

Именно Эдисон разработал кинетоскоп — один из первых приборов, позволявший просматривать движущееся изображение и ставший фундаментом для развития кинематографа.

С Эдисонос связывают трагический случай со слонихой Топси. Из-за нее погибло три человека, поэтому слониху решили убить. Эдисон, пытаясь ослабить позиции конкурентов в "войне токов", предложил использовать для казни переменный ток в 6000 вольт и даже снял процесс на кинопленку.

В истории изобретателя был и масштабный провал: Эдисон инвестировал в строительство завода для добычи железа из руды низкого качества. Критики уверяли, что дешевле вкладывать деньги в нормальные месторождения — и оказались правы.

В 1911 году Эдисон спроектировал дом из цельного бетона, включая даже подоконники и электрические трубы. Он также создал линейку бетонной мебели. Обе идеи не получили поддержки и признаны неудачными.

Среди его самых рискованных замыслов был вертолет на пороховом приводе. Серия неконтролируемых взрывов, повредивших часть фабрики, заставила Эдисона отказаться от этого эксперимента.

Эдисон сделал лампу более долговечной, но следствием стала неожиданная проблема — средняя продолжительность сна людей сократилась примерно на два часа. Кстати, только расчеты для совершенствования лампочки заполнили около 40 000 страниц в его рабочих тетрадях.

Именно Эдисон предложил использовать слово "hello" как стандартное телефонное приветствие. В письме от 15 августа 1877 года он рекомендовал этот вариант телеграфной компании из Питтсбурга. Его оппонент, Александер Белл, настаивал на слове "ahoy". Однако в конце концов прижилась форма "Hullo", производная от "hello", которую мы используем и сейчас.

Так он и его команда заложили технологическую и инфраструктурную основу для современного электрического освещения — изменения, которое преобразовало повседневную жизнь, городское развитие и промышленный прогресс.

