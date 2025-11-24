Выставили голову для запугивания: ученые нашли свидетельства жестокости древних римлян в Испании (фото)

В древнем поселении на севере Испании археологи обнаружили человеческий череп, оставленный в руинах 2000-летнего сооружения. Ученые считают, что защитник этого места погиб насильственной смертью во время римского нападения, после чего его голову разместили на стене форта в качестве предупреждения.

Сантьяго Домингес-Солера и его команда исследовали череп, найденный в Ла-Лома в Паленсии, где римские войска под командованием Августа воевали против кантабров, пишет Live Science.

Исследователи объяснили, что мужчина, возрастом около 45 лет, погиб во время осады. Их выводы подтвердили предположение, что римские войска обезглавили его и выставили голову на показ, прежде чем разрушить оборонительные сооружения форта.

Череп был выветренный, бледный и неполный, что указывало на то, что голова была выставлена на открытом воздухе в течение месяцев, а не похоронена Фото: Santiago D. Domínguez-Solera

В исследовании отмечалось, что череп был выветренный, бледный и неполный, что указывало на то, что голова была выставлена на открытом воздухе в течение месяцев, а не похоронена. Во время раскопок также были обнаружены сотни римских снарядов и поврежденного снаряжения, что подтвердило интенсивность нападения на форт.

Римские войска часто выставляли на показ останки побежденных врагов, особенно головы и руки, превращая их в знаки своего превосходства. Одной из примечательных деталей было разбрасывание фрагментов брони, что указывало на ожесточенные бои внутри и снаружи стен.

Важно

Эта находка стала примером римской военной тактики, направленной на запугивание местных общин. Понимание этих выводов помогает понять, как древние конфликты сформировали историю Иберийского полуострова.

