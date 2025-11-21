Новая теория изменила мнение ученых: почему архологический комплекс США такой таинственный

Археологи предложили новое толкование памятника Поверти-Пойнт на северо-востоке Луизианы, США. По мнению ученых, этот комплекс был местом совместной встречи эгалитарных групп охотников-собирателей, объединенных общими ритуальными обязательствами.

Исследование продемонстрировало, что гребни и курганы Поверти-Пойнт выделялись не только своим размером, но и тем, как они, казалось, объединяли людей, пишет Arkeonews.

Археологи указали, что на месте не было признаков иерархического центра. Они объяснили, что тысячи людей, вероятно, периодически собирались, чтобы строить, торговать и участвовать в совместных культурных мероприятиях.

Археолог Оливия Баумгартель отметила: "Мы считаем, что это были эгалитарные охотники-собиратели", отметив, что в археологических находках не было обнаружено никаких признаков управляемого труда.

Большая часть дискуссии была посвящена доказательствам, подтверждающим эту кооперативную модель. Такие предметы, как кварц из Озаркса, мыльный камень из региона Атланты, глиняные кухонные приборы и медные изделия из региона Великих озер, свидетельствовали о том, что многие общины путешествовали на большие расстояния, чтобы добраться до этой местности.

Исследователи предполагают, что люди строили массивные земляные сооружения как значимые жертвоприношения

Эти находки согласовывались с идеей, что Поверти-Пойнт был скорее церемониальным местом остановки, а не постоянным домом. Интересно, что во время раскопок почти не было обнаружено доказательств существования мест для длительного проживания, кладбищ или повседневных сооружений.

Исследователи предполагают, что люди строили массивные земляные сооружения как значимые жертвоприношения в период, который характеризовался суровыми погодными условиями и непредсказуемыми изменениями окружающей среды.

Разговоры с коренными группами, включая членов общины Лумби, подкрепили идею, что эти практики, вероятно, были направлены на достижение равновесия.

Исследователи также изучили места Клайборн и Седарленд в западной части Миссисипи, чтобы выяснить их связь с Поверти-Пойнт. Новое радиоуглеродное датирование показало, что Седарленд был примерно на 500 лет старше, что придало ему собственную историческую идентичность.

Это открытие помогло разделить временные рамки соседних мест и пролить свет на то, как идеи и материалы распространялись по региону. Во время повторных раскопок в ямах, открытых десятилетия назад, ученые использовали обновленные лабораторные методы для выявления мельчайших деталей в почве.

Эти усилия позволили узнать больше о людях, которые участвовали в создании монументальных сооружений. Анализ показал, что сила Поверти-Пойнт заключалась не в централизованной власти, а в способности групп работать вместе и выражать общие убеждения через крупномасштабное строительство.

