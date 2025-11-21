Символизировала плодовитость и достаток: археологи нашли древнюю мозаику в Изнике (фото)

На северо-западе Турции археологи обнаружили хорошо сохранившийся мозаичный пол, датируемый III веком н. э. Эта местность, известная сегодня своей связью с древним городом Никея, уже давно привлекает внимание благодаря своим глубоким археологическим слоям.

Исследователи из Управления музея Изника сообщили, что мозаику впервые обнаружили в 2014 году во время плановых работ по ремонту канализации. По словам археолога Юсуфа Кахвечи, находка имела площадь около 50 квадратных метров и, вероятно, украшала зал в общественном здании или роскошной резиденции, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На мозаике изображены геометрические узоры, трехмерные фигуры и фигуративные сцены, в частности женщина, несущая корзину с фруктами, и несколько мифологических символов.

Відео дня

Кахвечи отметил, что "главные стены здания когда-то были покрыты настенными росписями, а полы выложены мрамором", добавив, что большая часть этой отделки исчезла со временем, но мозаичные панели сохранились в прекрасном состоянии.

На краях мозаики были изображены листья граната и плюща — мотивы, которые в римском искусстве часто ассоциировались с плодовитостью, изобилием и непрерывностью Фото: Iznik Museum Directorate

На краях мозаики были изображены листья граната и плюща — мотивы, которые в римском искусстве часто ассоциировались с плодовитостью, изобилием и непрерывностью. Никея, которая когда-то была важным центром Малой Азии после присоединения Вифинии к Римской империи в 72 году до н. э., была известна своей структурированной планировкой, описанной Страбоном.

Важно

Не просто место для развлечений: археологи нашли старинные артефакты в театре I века н. э. (фото)

Такие находки помогают понять, как древние сообщества проектировали свои пространства и выражали свои убеждения. Недавно обнаруженная мозаика дополняет культурное наследие региона, напоминая посетителям и ученым о важности продолжения археологических исследований.

Ранее Фокус писал об обнаруженных в Польше средневековых артефактах. Их нашли перед началом строительства театра в Щецине.

Также мы рассказывали о древней гавани, которую обнаружили неподалеку от побережья Фетхие, Турция. Ученые обнаружили несколько затонувших кораблей, датируемых периодом от бронзового века до Османской империи.