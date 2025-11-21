Нашли капсулу времени: археологи обнаружили средневековые артефакты на месте строительства будущего театра (фото)

Археологи, работающие в районе Лаштовня в Щецине, Польша, сообщили о новых находках, которые проливают свет на средневековое прошлое этого района. Исследование произошло накануне запланированного строительства театра.

Во время раскопок команда исследовала слои, связанные как с довоенным развитием, так и с гораздо более древними этапами заселения. Они зафиксировали фундаменты, мощеные дорожки, керамику, подковы и деревянную конструкцию, которую можно идентифицировать как возможную баню или обшивку колодца, пишет Heritage Daily.

Радослав Томашевский из Национального музея в Щецине отметил, что этот этап исследований помог обнаружить материалы, которые не сохранились в письменных источниках. Команда также обнаружила органические предметы, такие как кожа, фрагменты обуви и кости животных, дающие представление о повседневных задачах, которые выполняли портовые рабочие в средневековье.

Во время раскопок команда исследовала слои, связанные как с довоенным развитием, так и с гораздо более древними этапами заселения Фото: Marcin Bielecki/PAP

Среди средневековых находок были керамические сосуды, соответствующие известным традициям изготовления керамики того периода. Эти предметы будут дополнительно исследованы для определения их формы и материала, из которого они были изготовлены. Такой анализ помогает выяснить, как товары перемещались через Лаштовню, которая уже была известна из записей как центр морской деятельности с XIII века.

Такие находки помогают понять, как повседневные предметы могут способствовать более широким дискуссиям о торговле, работе и поселениях в прибрежных регионах. Документируя эти предметы перед началом нового строительства, исследователи сохраняют ценные свидетельства, которые демонстрируют историческую важность Щецина и его давнюю связь с портовой жизнью.

