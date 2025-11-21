Знайшли капсулу часу: археологи виявили середньовічні артефакти на місці будівництва майбутнього театру (фото)

Археологи, які працюють у районі Лаштовня в Щецині, Польща, повідомили про нові знахідки, які проливають світло на середньовічне минуле цього району. Дослідження відбулося напередодні запланованого будівництва театру.

Під час розкопок команда досліджувала шари, пов'язані як з довоєнним розвитком, так і з набагато давнішими етапами заселення. Вони зафіксували фундаменти, бруковані доріжки, кераміку, підкови та дерев'яну конструкцію, яку можна ідентифікувати як можливу лазню або обшивку колодязя, пише Heritage Daily.

Радослав Томашевський з Національного музею в Щецині зазначив, що цей етап досліджень допоміг виявити матеріали, які не збереглися в письмових джерелах. Команда також виявила органічні предмети, такі як шкіра, фрагменти взуття та кістки тварин, що дають уявлення про повсякденні завдання, які виконували портові робітники в середньовіччі.

Під час розкопок команда досліджувала шари, пов'язані як з довоєнним розвитком, так і з набагато давнішими етапами заселення Фото: Marcin Bielecki/PAP

Серед середньовічних знахідок були керамічні посудини, що відповідали відомим традиціям виготовлення кераміки того періоду. Ці предмети будуть додатково досліджені для визначення їх форми та матеріалу, з якого вони були виготовлені. Такий аналіз допомагає з'ясувати, як товари переміщувалися через Лаштовню, яка вже була відома з записів як центр морської діяльності з XIII століття.

Такі знахідки допомагають зрозуміти, як повсякденні предмети можуть сприяти ширшим дискусіям про торгівлю, працю та поселення в прибережних регіонах. Документуючи ці предмети перед початком нового будівництва, дослідники зберігають цінні свідчення, які демонструють історичну важливість Щецина та його давній зв'язок з портовим життям.

