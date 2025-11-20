Вчені знайшли останки дикого хижака у древньому амфітеатрі у Сербії: чому це важливо

Дослідники виявили, що під час гладіаторських боїв диких тварин використовували не лише в Римі, а й у віддалених провінціях. Недавнє відкриття в Сербії додає прямих доказів того, що леопарда привезли далеко від його природного ареалу.

Згідно з дослідженням, фахівці виявили передню кінцівку самця леопарда в амфітеатрі Вімінаціума. Дослідники пояснили, що генетичні результати вказують на африканське походження, а ізотопні дані свідчать про те, що тварина харчувалася дикими тваринами до того, як її спіймали, пише IFLScience.

Вчені зазначили, що раніше існували описи змагань великих тварин, зокрема події, організованої Помпеєм Великим у 55 році до н. е., в якій, за повідомленнями, брали участь сотні великих котів. Дотепер подібні останки знаходили лише в Римі, тому вчені припускали, що провінційні арени використовували переважно місцевих тварин.

Останки леопарда датуються між 240 і 350 роками н. е. і узгоджуються з іншими провінційними доказами, такими як скелет гладіатора в Англії, який має сліди, що відповідають укусу лева. Записи свідчать, що дикі коти, ймовірно, були спіймані римськими військами або групами мисливців у Північній Африці.

Після полону тварину, ймовірно, перевезли морем до Італії або Греції, а потім переправили суходолом або річковими шляхами до регіону Дунаю. Археологи у Вімінаціумі також виявили вольєр, де леопард міг утримуватися до події.

Важливо

Ця знахідка показує, наскільки далеко поширювалася римська система арен і скільки зусиль імперія вкладала у транспортування диких видів. Цей випадок демонструє масштаби стародавніх розваг та економічні мережі, що стояли за ними, пропонуючи чітке уявлення про те, як провінції вписувалися в ширший римський світ.

