Ученые нашли останки дикого хищника в древнем амфитеатре в Сербии: почему это важно

Исследователи обнаружили, что во время гладиаторских боев диких животных использовали не только в Риме, но и в отдаленных провинциях. Недавнее открытие в Сербии добавляет прямых доказательств того, что леопарда привезли далеко от его естественного ареала.

Согласно исследованию, специалисты обнаружили переднюю конечность самца леопарда в амфитеатре Виминациума. Исследователи объяснили, что генетические результаты указывают на африканское происхождение, а изотопные данные свидетельствуют о том, что животное питалось дикими животными до того, как его поймали, пишет IFLScience.

Ученые отметили, что ранее существовали описания соревнований крупных животных, в частности события, организованного Помпеем Великим в 55 году до н. э., в котором, по сообщениям, участвовали сотни больших котов. До сих пор подобные останки находили только в Риме, поэтому ученые предполагали, что провинциальные арены использовали преимущественно местных животных.

Останки леопарда датируются между 240 и 350 годами н. э. и согласуются с другими провинциальными доказательствами, такими как скелет гладиатора в Англии, который имеет следы, соответствующие укусу льва. Записи свидетельствуют, что дикие коты, вероятно, были пойманы римскими войсками или группами охотников в Северной Африке.

После пленения животное, вероятно, перевезли по морю в Италию или Грецию, а затем переправили по суше или речным путям в регион Дуная. Археологи в Виминациуме также обнаружили вольер, где леопард мог содержаться до происшествия.

Эта находка показывает, насколько далеко распространялась римская система арен и сколько усилий империя вкладывала в транспортировку диких видов. Этот случай демонстрирует масштабы древних развлечений и экономические сети, стоявшие за ними, предлагая четкое представление о том, как провинции вписывались в более широкий римский мир.

