Археологи нашли древнюю гавань и затонувшие корабли: место хранило 4000 лет истории (фото)

Вблизи Фетхие, Турция, археологи обнаружили древнюю гавань и несколько затонувших кораблей, датируемых периодом от бронзового века до Османской империи. Команда задокументировала остатки, которым почти четыре тысячи лет, предлагая одну из самых полных хронологических последовательностей морской деятельности в Средиземном море.

Исследовательская группа из университета Акдениз под руководством доцента Хакана Ониза провела глубоководные исследования с помощью сонара высокого разрешения, робототехнических систем и целевых погружений с научного судна UPL, пишет Arkeonews.

По словам Ониза, в этом сезоне миссия зарегистрировала десять новых затонувших кораблей — шесть вблизи Анталии и четыре вблизи Фетхие — что увеличило общее количество подтвержденных подводных затонувших кораблей в Турции до 421.

Среди самых значительных находок — ранее неизвестная гавань, которая, судя по всему, использовалась непрерывно с IV века до н. э. до позднего османского периода. "Мы задокументировали гавань, которая свидетельствует о непрерывном морском трафике от бронзового века до османского периода", — пояснил Ониз, отметив, что сохранившиеся на морском дне якоря указывают на долгосрочные модели убежища и торговой деятельности между Египтом, Левантом и южной Анатолией.

Три затонувших корабля, вероятно, затонули во время таких событий, но сохранили груз, амфоры и детали конструкции Фото: Anatolian Archaeology

Якорная стоянка выделялась тем, что ее планировка соответствовала условиям, описанным в древних практиках мореплавания. Природные рельефы обеспечивали частичную защищенность от ветра, а песчаное морское дно обеспечивало прочное удержание каменных или металлических якорей.

Умеренная глубина делала ее пригодной для различных типов судов, а близкие источники пресной воды увеличивали ее ценность для экипажей, путешествовавших между Египтом, Палестиной, Ливаном, Сирией, Хатаем, Аданом и Мерсином.

Многие якоря принадлежали к разным историческим периодам, что помогло исследователям проследить повторные возвращения кораблей на протяжении веков. Эти особенности подтверждают мысль, что моряки полагались на надежные прибрежные ориентиры для навигации, поскольку плавание в открытом море оставалось ограниченным вплоть до более поздних периодов.

В этом районе также было обнаружено три затонувших корабля, что продемонстрировало риски, с которыми сталкивались капитаны, плававшие вблизи восточных бухт Фетхие. Хотя якорная стоянка защищала суда от западных ветров, Ониз отметил, что внезапное изменение погоды с востока заставляло экипажи действовать мгновенно: "Это место защищено от ветров, дующих с запада, но если с востока надвигается шторм, моряки должны немедленно убегать. В некоторых случаях поднять якорь невозможно. Они перерезают веревку и убегают".

Три затонувших корабля, вероятно, затонули во время таких событий, но сохранили груз, амфоры и детали конструкции, что позволяет археологам реконструировать прошлые торговые сети. Эти последние находки дополняют быстро растущий каталог подводных археологических находок Турции.

Идентификация этой якорной стоянки значительно углубляет понимание морской истории восточного Средиземноморья. Она подтверждает, что юго-запад Турции на протяжении тысячелетий играл центральную роль в дальней торговле и региональной мобильности.

Кроме ценности самих затонувших кораблей, это место является ориентиром для изучения того, как моряки от бронзового века до османской эпохи приспосабливались к сезонным погодным условиям, опасностям побережья и потребности в безопасных остановках во время долгих путешествий.

