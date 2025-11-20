Не просто место для развлечений: археологи нашли старинные артефакты в театре I века н. э. (фото)

В древнем городе Кастабала на юге Турции археологи обнаружили серию рельефных театральных масок, что добавляет новых свидетельств о том, как местная культура развивалась под влиянием Рима. Рельефы нашли в сооружении театра, датируемого I веком н. э.

Проект проводился под эгидой Управления культуры и туризма провинции Османие совместно с Университетом Османие Коркут Ата. Доцент Фарис Демир и его команда обнаружили пять масок, среди которых была маска, изображавшая пожилого философа, пишет Arkeonews.

Демир объяснил, что маски свидетельствуют о том, что театр поддерживал как сценическое искусство, так и интеллектуальную деятельность. Ученый заявил: "Эти рельефы показывают нам, что театр был не только местом развлечений. Он функционировал как культурный центр, где проводились философские и литературные диалоги". Ранее уже были обнаружены подобные находки, и с учетом последних находок общее количество масок достигло 36.

Маски свидетельствуют о том, что театр поддерживал как сценическое искусство, так и интеллектуальную деятельность. Фото: Anatolian Archaeology

Театр когда-то мог вместить около 5000 зрителей, что свидетельствует о роли этого сооружения в жизни древнего поселения. Многие архитектурные блоки сценического здания сохранились в хорошем состоянии, что дает надежду на восстановление театра.

Как отметил Демир, "восстановление этих архитектурных фрагментов позволяет нам представить себе первоначальную структуру здания сцены. Наша цель состоит не только в том, чтобы раскрыть и изучить эту территорию, но и в том, чтобы восстановить и сохранить ее для будущих поколений".

Театр когда-то мог вместить около 5000 зрителей, что свидетельствует о роли этого сооружения в жизни древнего поселения Фото: Anatolian Archaeology

Ранее археологи уже обнаружили святилища, улицу с колоннадами и крепость на вершине холма, которые отражали долгую историю города в эллинистический, римский и византийский периоды.

Важно

Это открытие дополнило общую картину Кастабалы как центра, где сочетались искусство, религия и наука. Расположение города вблизи основных древних торговых путей помогло сформировать его культурный характер, а святилище, посвященное Артемиде Перасии, продемонстрировало особые ритуальные практики региона.

