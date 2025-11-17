Сразу четыре находки: ученые обнаружили средневековые артефакты в Польше (фото)

Возле острова Ледницкого на юге озера Ледница в Польше ученые обнаружили четыре средневековых копья. Эта территория уже давно исследуется с целью изучения жизни и военных практик, связанных с ранним государством Пястов.

По данным исследователей из Университета Николая Коперника, копья датируются X-XI веками н. э. Один из них — небольшой ромбовидный наконечник копья, сохранился вместе с оригинальным ясеневым древком длиной около 2,1 метра, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Руководитель проекта доктор Анджей Пидин отметил, что только два других экземпляра из Ледницы все еще сохраняют подобные деревянные фрагменты. Представитель университета отметил, что второй наконечник копья "напоминает лист ивы — форму, распространенную в раннесредневековой Европе", добавив, что подобные находки в районе Ледницы могут свидетельствовать о местном производстве

Відео дня

Третий наконечник копья, самый длинный, изготовленный с помощью метода, сочетающего мягкую и твердую сталь для повышения прочности. Четвертый отличался своей отделкой: крылатый наконечник копья, покрытый золотом, серебром, бронзой и другими металлами, с маркировкой в виде спиралей и трискелионов. Доктор Матуш Попек заявил, что "это оружие должно ассоциироваться с элитной воинской культурой на рубеже X и XI веков".

Особое внимание привлек украшенный наконечник копья. Фото: Mateusz Popek

Особое внимание привлек украшенный наконечник копья, поскольку его металлическое покрытие и геометрические формы, вероятно, выполняли функцию индикаторов статуса во время собраний или конфликтов. Сварка, использованная в самом длинном копье, показала, как кузнецы повышали прочность, соединяя металлы разной твердости.

Новые открытия демонстрируют важность подводных находок: органические материалы, такие как дерево, редко сохраняются на суше, но остаются неповрежденными в условиях затопления.

Важно

Под гробницей XVIII века скрывался древний склеп: события в Сомерсете вызвали беспокойство властей

Копья также раскрывают политическое и символическое значение острова Ледницкого в ранней Польше, подкрепляя мысль о том, что остров был центральной крепостью на ранних этапах формирования государства.

Ранее Фокус писал о возобновлении раскопок древнего города Угарит в Сирии. После 14 лет перерыва ученые вернулись, чтобы исследовать родину первого в мире алфавита.

Также мы рассказывали об исследовании древней ДНК аргентинцев. Ученые обнаружили, что 8500 лет назад существовало уникальное сообщество, которое сохранило свою генетическую идентичность.