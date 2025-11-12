Под гробницей XVIII века скрывался древний склеп: события в Сомерсете вызвали беспокойство властей

После неожиданного обвала гробницы XVIII на историческом кладбище церкви Всех Святых в Мартоке, Англия, местные жители обнаружили старинный склеп. Обвал произошел незадолго до Дня памяти, что вызвало беспокойство местных властей по поводу безопасности.

Земля внезапно провалилась, образовав яму глубиной 3,6 метра, и открыла каменную крипту, которая была запечатана более трех веков, пишет Arkeonews.

Церковь и приходской совет немедленно обеспечили охрану территории, а эксперты начали оценивать ущерб и возможные причины. Священник Пол Филлери, ответственный за церковь, предположил, что многолетние дожди могли ослабить почву. "Мы узнаем наверняка только после того, как инспекторы завершат свое исследование", — сказал он.

Историки считают, что обнаруженная крипта была построена в начале 1700-х годов с использованием особого вида известняка, который до сих пор можно найти в некоторых районах Англии. Оригинальная гробница, которая сейчас в основном разрушена, не имеет разборчивых отметок.

Историки считают, что обнаруженная крипта была построена в начале 1700-х годов Фото: All Saints Church

Преподобный Филлери описал эту сцену как "захватывающую и серьезную", отметив, что обвал оставил после себя нечто похожее на пропасть. Церковь, имеющая статус памятника архитектуры I категории и насчитывающая более семи веков, известна четырехъярусной башней, построенной около 1505 года.

Исторические документы также указывают, что после битвы при Бриджвотере 1645 года во время Английской гражданской войны это место было кратковременно занято солдатами Оливера Кромвеля.

Возле огражденной территории собрались толпы людей, которые надеются увидеть многовековую крипту. "Не часто можно увидеть, как что-то из 1700-х годов снова появляется на поверхности", — отметил один из местных жителей.

Однако приходской совет призвал посетителей держаться на безопасном расстоянии, предупредив, что почва вокруг остается нестабильной. Чиновники подчеркнули, что их главная задача — обеспечить общественную безопасность и сохранить историческую целостность места в сотрудничестве с епархией Бата и Уэллса.

Археологи считают обвал уникальной возможностью для изучения погребальных обычаев и методов кладки XVIII века. После завершения работ по стабилизации планируется провести дальнейшие исследования и консервацию.

Как отметил преподобный Филлери, "каждое поколение оставляет после себя что-то. Это открытие напоминает нам, насколько глубоко история залегает под нашими ногами — часто ожидая подходящего момента, чтобы открыться".

