Під гробницею XVIII століття ховався древній склеп: події у Сомерсеті викликали занепокоєння влади

Після неочікуваного обвалу гробниці XVIII на історичному цвинтарі церкви Всіх Святих у Мартоку, Англія, місцеві жителі виявили старовинний склеп. Обвал стався незадовго до Дня пам'яті, що викликало занепокоєння місцевої влади з приводу безпеки.

Земля раптово провалилася, утворивши яму глибиною 3,6 метра, і відкрила кам'яну крипту, яка була запечатана більше трьох століть, пише Arkeonews.

Церква та парафіяльна рада негайно забезпечили охорону території, а експерти почали оцінювати збитки та можливі причини. Священик Пол Філлері, відповідальний за церкву, припустив, що багаторічні дощі могли послабити ґрунт. "Ми дізнаємося напевно лише після того, як інспектори завершать своє дослідження", — сказав він.

Історики вважають, що виявлена крипта була побудована на початку 1700-х років з використанням особливого виду вапняку, який досі можна знайти в деяких районах Англії. Оригінальна гробниця, яка зараз в основному зруйнована, не має розбірливих позначок.

Історики вважають, що виявлена крипта була побудована на початку 1700-х років Фото: All Saints Church

Преподобний Філлері описав цю сцену як "захоплюючу і серйозну", зазначивши, що обвал залишив після себе щось схоже на провалля. Церква, що має статус пам'ятки архітектури I категорії і налічує понад сім століть, відома чотириярусною вежею, побудованою близько 1505 року.

Історичні документи також вказують, що після битви під Бріджвотером 1645 року під час Англійської громадянської війни це місце було короткочасно зайняте солдатами Олівера Кромвеля.

Біля огородженої території зібралися натовпи людей, які сподіваються побачити багатовікову крипту. "Не часто можна побачити, як щось з 1700-х років знову з'являється на поверхні", — зазначив один з місцевих жителів.

Однак парафіяльна рада закликала відвідувачів триматися на безпечній відстані, попередивши, що ґрунт навколо залишається нестабільним. Чиновники наголосили, що їхнє головне завдання — забезпечити громадську безпеку та зберегти історичну цілісність місця у співпраці з єпархією Бата і Веллса.

Археологи вважають обвал унікальною нагодою для вивчення похоронних звичаїв і методів мурування XVIII століття. Після завершення робіт зі стабілізації планується провести подальші дослідження та консервацію.

Як зазначив преподобний Філлері, "кожне покоління залишає після себе щось. Це відкриття нагадує нам, наскільки глибоко історія залягає під нашими ногами — часто чекаючи на відповідний момент, щоб відкритися".

