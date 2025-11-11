Вперше за 14 років: археологи відновили розкопки на батьківщині першого алфавіту (фото)

Після багаторічної перерви археологи відновили розкопки в Угариті, одному з найвпливовіших міст пізньої бронзової доби. Дослідники відкривають нові шари стародавнього міста, яке відіграло ключову роль у формуванні ранньої торгівлі, культури та мови.

Розташоване приблизно за 12 кілометрів на північ від сучасної Латакії, місто Угарит процвітало між 1450 і 1195 роками до н. е. Воно було важливим торговим центром, що з'єднував Єгипет, Анатолію, Кіпр і Месопотамію, пише Arkeonews.

Вчені пов'язують його руйнування близько 1190 року до н. е. з вторгненням так званих "морських народів" — груп, прихід яких кардинально змінив політичний ландшафт регіону.

Після більш ніж десятирічної перерви в дослідженнях через громадянську війну в Сирії, археологічні експедиції нарешті відновилися. Нова італійсько-сирійська команда під керівництвом доцента Лоренцо д'Альфонсо з Університету Павії розпочала розкопки в Телль-Семхане, місці, яке, як вважається, було частиною великого Угаритського королівства.

Команда проводить розкопки в чотирьох різних районах, де вже виявлено артефакти на поверхні та архітектурні залишки Фото: Anatolian Archaeology

"Ми проводимо розкопки шарів бронзової доби в Телль-Семхане", — сказав д'Альфонсо. "Раніше тут не проводилося жодних археологічних робіт, що робить цю місію особливо значущою". У проєкті беруть участь аспіранти з Туреччини та Італії, які співпрацюють з музеєм Латакії та Сирійським управлінням старожитностей. У майбутньому до співпраці також долучаться студенти Дамаського університету.

За словами Мухаммада аль-Хасана, голови Департаменту старожитностей Латакії, відкриття, зроблені цього сезону, можуть розкрити нову інформацію про соціальну та адміністративну організацію Угариту. Місце розкопок, розташоване всього за декілька кілометрів від центру міста Латакія, могло бути невеликим поселенням, пов'язаним з головною міською мережею королівства.

У проєкті беруть участь аспіранти з Туреччини та Італії, які співпрацюють з музеєм Латакії та Сирійським управлінням старожитностей Фото: Anatolian Archaeology

Хасан наголосив на готовності Сирії приймати міжнародні дослідницькі групи: "Ми надаємо всю можливу підтримку іноземним групам, що працюють у прибережному регіоні. Така співпраця не тільки відроджує наукові дослідження, але й зміцнює культурні зв'язки".

Найвизначніший внесок Угариту в розвиток людства — це створення першої відомої алфавітної системи письма. Відкрита в 1928 році серед тисяч глиняних табличок, угаритська писемність складалася з 30 літер, викарбуваних клинописом. Ця інновація вплинула на пізніші системи письма, зокрема фінікійський, грецький та латинський алфавіти.

Архіви, знайдені в храмах і палацах Угариту, містять записи кількома мовами, зокрема аккадську, хетську та хуррійську, що розкривають подробиці дипломатії, торгівлі, міфології та повсякденного життя. Серед них — знамениті тексти "Циклу Баала", міфологічні поеми, що описують битви бога грому Баала проти хаосу, які є ранніми паралелями до пізніших біблійних оповідей.

Турецький аспірант Адахан Гюней, один з археологів команди, відзначив унікальність цього проєкту: "Наша мета — повністю розкрити поселення бронзової доби. У археології Близького Сходу більшість проєктів зосереджуються на храмах або палацах. Тут ми маємо рідкісну можливість вивчити повний контекст поселення, що може змінити наше розуміння повсякденного життя".

Наразі команда проводить розкопки в чотирьох різних районах, де вже виявлено артефакти на поверхні та архітектурні залишки, які можуть розкрити те, як ця громада функціонувала в межах сфери впливу Угариту.

Відновлення розкопок символізує не тільки академічну віху, але й культурне відродження. Кожен виявлений артефакт розповідає історію суспільства, яке з'єднувало світи задовго до існування сучасних кордонів.

