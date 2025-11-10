Найстаріша книга Норвегії: вчені дослідили середньовічний рукопис (фото)

Нещодавно досліджений середньовічний рукопис, обтягнутий тюленячою шкірою, може бути найстарішою збереженою книгою Норвегії. Невеликий християнський пісенник, який, як вважається, датується приблизно 1200 роком н. е., століттями зберігався норвезькою селянською родиною.

Дослідники з Національної бібліотеки Норвегії назвали артефакт кодексом Хагенеса, на честь родини, яка його зберігала. Книга складається з двох подвійних пергаментних аркушів, обтягнутих тюленячою шкірою, на якій ще видно залишки хутра, пише Live Science.

Написана латиною, книга містить вісім середньовічних літургійних співів з нотним записом, зокрема гімни, присвячені Марії та Дню всіх святих. Хоча деякі сторінки відсутні, родина Хагенес вважає, що кодекс спочатку належав церкві або монастирю.

За словами реставратора Кіари Паландрі з Національної бібліотеки Норвегії, рукописний текст рукопису є "незвично грубим", з нерівними штрихами та саморобною палітуркою, що вказує на те, що місцевий ремісник використовував підручні матеріали. Паландрі також зазначила, що шкіряний ремінець, обмотаний навколо кодексу, може бути виготовлений зі шкіри північного оленя.

Аслауг Оммундсен, професорка середньовічної латини в Університеті Бергена, розповіла, що книга, ймовірно, слугувала портативним текстом для священика або кантора. Обкладинки з тюленячої шкіри з видимим хутром були надзвичайно рідкісними в середньовічній Норвегії, хоча вони були помічені в декількох скандинавських зразках.

Книга містить вісім середньовічних літургійних співів з нотним записом, зокрема гімни, присвячені Марії та Дню всіх святих Фото: The National Library of Norway

Пов'язане з цим дослідження ДНК десятків середньовічних книжкових палітурок XII-XIII століть показало, що цистерціанські ченці у Франції іноді використовували шкіру тюленів, імпортованих з таких регіонів, як Скандинавія, Шотландія, Данія та Гренландія.

Ці матеріали часто переміщувалися через розгалужені торгівельні мережі по всій Північній Європі після епохи вікінгів. Однак Паландрі зазначила, що кодекс Хагенеса відрізняється від континентальних зразків, що свідчить про те, що він був виготовлений місцево, а не імпортований.

Мікроскопічні тести підтвердили, що палітурка дійсно була виготовлена зі шкіри тюленя, і зараз вчені проводять подальші аналізи для визначення точного походження як шкіри, так і пергаменту. Ці висновки можуть підтвердити, чи є цей скромний, обшитий хутром рукопис найстарішою збереженою книгою Норвегії.

