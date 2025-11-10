Побачити столицю ацтеків онлайн: вчені створили 3D-модель (фото)

Група цифрових художників відтворила 3D-модель столиці ацтеків Теночтітлану. Інтерактивна модель дозволяє користувачам досліджувати стародавню метрополію з різних ракурсів, з'єднуючи сучасну аудиторію з цивілізацією, яка процвітала століття тому.

Голландський технічний художник Томас Коле, відомий своїм проєктом 2023 року "Портрет Теночтітлана", є творцем інтерактивної моделі. Його нова цифрова реконструкція змінює спосіб, у який люди можуть пізнавати світ ацтеків, пише Heritage Daily.

Користувачі можуть регулювати кут огляду з висоти пташиного польоту, переміщаючись віртуальним ландшафтом, коли сонячне світло відбивається від озера Тескоко, а дим піднімається з навколишніх вулканів. Симуляція також дозволяє глядачам змінювати положення сонця, щоб побачити місто в різний час доби, з накладенням історичних місць та визначних пам'яток.

Користувачі можуть регулювати кут огляду з висоти пташиного польоту, переміщаючись віртуальним ландшафтом Фото: Thomas Kole

За словами Коле, проєкт розроблений як для громадської освіти, так і для професійних досліджень: "Будь-хто може досліджувати Теночтітлан з будь-якого кута в 3D, зі свого комп'ютера або смартфона, абсолютно безкоштовно", — сказав він.

Модель є практичним інструментом для істориків, художників та освітян, що дозволяє зрозуміти, як могла виглядати столиця ацтеків до іспанської колонізації. Теночтітлан, розташований на острівці в західній частині озера Тескоко, колись стояв на місці, де зараз знаходиться історичний центр Мехіко. Місто було засноване народом, що розмовляв мовою науатль, який оселився в цьому регіоні після падіння цивілізації тольтеків.

Теночтітлан, розташований на острівці в західній частині озера Тескоко, стояв на місці, де зараз знаходиться історичний центр Мехіко Фото: Thomas Kole

Завдяки системі чінамп — плавучих ділянок родючого ґрунту — місцеві жителі розширили свою територію і перетворили озеро на родючі сільськогосподарські угіддя. Ця інновація сприяла швидкій трансформації Теночтітлана в потужне місто-державу, яке зрештою стало частиною Потрійного союзу разом із Тескоко і Тлакопаном.

Поєднуючи технології з археологією, цей проєкт відновлює глобальний інтерес до одного з найбільших досягнень Мезоамерики. Він нагадує про те, як інновації, як давні, так і сучасні, продовжують формувати наше розуміння минулого.

