Археологи знайшли космограму мая: древня споруда більша за цілі міста (фото)

Археологи виявили величезну 3000-річну пам'ятку мая в південно-східній Мексиці, яке, можливо, є великою картою космосу. Дослідники припускають, що цей стародавній комплекс функціонував як зображення того, як ранні мезоамериканські народи розуміли Всесвіт і місце людства в ньому.

Цей об'єкт, відомий як Агуада Фенікс, описаний у дослідженні, як найстаріша і найбільша монументальна споруда, коли-небудь знайдена в регіоні. За словами провідного дослідника Такеші Іномата з Університету Арізони, її масштаби перевершують багато стародавніх мезоамериканських міст, пише Live Science.

Попри свої величезні розміри, об'єкт, судячи з усього, побудували завдяки спільним зусиллям, а не примусовій праці. Дослідники вважають, що будівництво було спільною культурною діяльністю, подібною до зібрань навколо монументальних об'єктів, таких як Стоунгендж.

Об'єкт, судячи з усього, побудували завдяки спільним зусиллям, а не примусовій праці Фото: Takeshi Inomata

"Великі будівельні події та колективні ритуали також могли включати бенкети, обмін товарами та можливості для знайомства з партнерами", — зазначається в дослідженні, що демонструвало соціальну роль об'єкта в об'єднанні різних груп.

Розкопки та лідарні дослідження, проведені між 2020 і 2024 роками, виявили мережу каналів, дамб і гребель, що утворюють великі хрестоподібні візерунки на площі 9 на 7,5 кілометрів. Ця компоновка, ймовірно, відображала ключові космічні принципи, зокрема перетин осей північ-південь і схід-захід, що символізують порядок у Всесвіті.

У центрі стояла церемоніальна зона, яка називалася "група E" і містила жертвоприношення, такі як прикраси з зеленого каменю, можливо, із зображеннями тварин і людських фігур, керамічні посудини та пігменти. Археологи вважають, що ці предмети мали ритуальне значення.

Розкопки та лідарні дослідження, проведені між 2020 і 2024 роками, виявили мережу каналів, дамб і гребель, що утворюють великі хрестоподібні візерунки на площі 9 на 7,5 кілометрів Фото: Takeshi Inomata

Попри складність інженерних рішень, немає доказів того, що канали використовувалися для сільського господарства, а деякі ділянки залишилися незавершеними, коли місце було покинуто близько 700 року до н. е.

Професор Іномата пояснив, що орієнтація Агуада Фенікс була тісно пов'язана з астрономічними спостереженнями. Будівельники вирівняли її конструкцію з конкретними напрямками сходу сонця, пов'язаними з 260-денним циклом, який пізніше став центральним у ритуальних календарях мая та ацтеків.

Цей зв'язок між часом, простором і рухом небесних тіл відображав раннє розуміння космології. Важливо, що дослідники не знайшли жодних ознак правлячої еліти чи соціальної ієрархії, що свідчить про те, що понад 1000 учасників добровільно брали участь у будівництві під керівництвом лідерів, які мали спеціалізовані астрономічні знання, а не політичну владу.

Реакції інших експертів були неоднозначними. Майкл Сміт з Арізонського державного університету стверджував, що автори повинні більш точно визначити, що таке "космограма".

Церемоніальна зона, яка називалася "група E" і містила жертвоприношення, такі як прикраси з зеленого каменю Фото: Takeshi Inomata

Однак інші вчені, зокрема Девід Стюарт з Техаського університету в Остіні та Арлен Чейз з Університету Х'юстона, високо оцінили детальний аналіз команди та символічне розташування відкладень, знайдених на місці.

Ед Барнхарт, директор Центру досліджень мая, назвав це відкриття "дуже захоплюючим", зазначивши, що як космограма, так і система каналів є одними з найдавніших, коли-небудь зареєстрованих у Мезоамериці. Джеймс Аймерс із Державного університету Нью-Йорка додав, що спільне будівництво Агуада Фенікс підтверджує нові теорії про те, що ранні мезоамериканські суспільства були більш кооперативними і менш ієрархічними, ніж вважалося раніше.

Знахідки в Агуада Фенікс змінюють наше уявлення про ранній світ мая. Вони свідчать про те, що монументальна архітектура могла виникнути завдяки колективним зусиллям і спільним космологічним віруванням — без централізованої влади.

