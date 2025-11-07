Давніші за хетську цивілізацію: у Туреччині знайдено пам'ятку древньої культури (фото)

Археологи, що працюють у центральній Туреччині, виявили стародавні наскельні малюнки, вік яких оцінюється приблизно в 8000 років. Зображення знайшли у місті Кайсері, відомому своїм багатим доісторичним ландшафтом і вулканічною місцевістю.

Дослідницька група, до складу якої входили експерти з Управління музеїв Кайсері та Провінційного управління культури і туризму, задокументувала петрогліфи, висічені на вулканічних скелях біля південного підніжжя гори Ерджієс, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попередні дослідження показують, що малюнки датуються пізнім неолітом або ранньою халколітичною епохою, приблизно 6000 роками до н. е., задовго до виникнення Хетської імперії або ассирійських торгових колоній, які сформували Анатолію бронзової доби. За словами археологів, "кожен виріз — чи то зображення тварин, людей, чи абстрактних мотивів — відображає символічну свідомість, яка на тисячоліття передує писемній комунікації".

Відео дня

Подібні зразки доісторичного мистецтва знаходили в східних регіонах, таких як Хаккарі та Нігде, але подібні знахідки в Центральній Анатолії є надзвичайно рідкісними Фото: IHA

Дослідники вважають, що колись це місце мало ритуальне або громадське значення, можливо, слугуючи місцем зустрічі для ранніх груп землеробів і скотарів. Малюнки зображають фігури людей і тварин поряд з геометричними візерунками, які можуть символізувати соціальні зібрання, мисливські ритуали або перші спроби міфологічного оповідання.

Подібні зразки доісторичного мистецтва знаходили в східних регіонах, таких як Хаккарі та Нігде, але подібні знахідки в Центральній Анатолії є надзвичайно рідкісними. Тому ця знахідка є важливою ланкою в дослідженні того, як символічні та духовні традиції поширювалися в регіоні під час переходу до осілого способу життя.

Після відкриття культурні органи влади розпочали процес реєстрації місця, щоб забезпечити його захист. Після офіційного визнання ця територія, ймовірно, буде визначена археологічною заповідною зоною.

У майбутніх дослідженнях будуть використовуватися такі методи, як 3D-моделювання, фотограмметрія та мікроскопічний аналіз зносу, щоб краще зрозуміти, як були зроблені малюнки, які інструменти використовувалися і як вони еволюціонували з часом.

Один з дослідників зазначив, що ці докази "свідчать про існування організованого символічного вираження в Центральній Анатолії задовго до хетів", що дозволяє припустити, що ця територія була центром не тільки раннього землеробства, але й абстрактного мислення.

Ця знахідка збагачує довгу історію Кайсері як перехрестя цивілізацій. Відоме в давнину як Мазака, а пізніше як Кесарія, місто Кайсері відігравало важливу роль у торгівлі та культурному обміні впродовж ассирійського та хетського періодів. Однак нововиявлені малюнки свідчать, що культурне значення цього місця сягає кількох тисячоліть раніше — до часу, коли люди вперше викарбували свої вірування, досвід та уяву на камені.

Важливо

Мозаїку з символами смерті виявили у Помпеях: її створили ще до катастрофи (фото)

Експерти сподіваються, що з часом це місце буде відкрито для відвідувачів як музей просто неба, що дозволить спостерігати за найдавнішими проявами людської творчості в Центральній Анатолії. Ці малюнки є свідченням того, як ранні люди пов'язували себе з природою, спільнотою та довколишнім світом.

Раніше Фокус писав про древнє судно, яке виявили біля узбережжя Майорки. Вчені вважають, що це римське торгове судно, яке перевозило цінний вантаж.

Також ми розповідали про Дмитра Яворницького, вченого, який присвятив своє життя вивченню історії козацтва. Він був одним з перших дослідників цього напрямку.