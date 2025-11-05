1700-річне судно ховалося біля популярного курорту: неочікувана знахідка на Майорці (фото)

Неподалік від популярного пляжу Майорки археологи виявили римське торгове судно, яке затонуло приблизно 1700 років тому. Знайдений поблизу Плайя-де-Пальма, затонулий корабель Ses Fontanelles дає уявлення про морську торгівлю, ремесла та повсякденне життя в період пізньої Римської імперії.

Корабель вперше помітив місцевий дайвер Фелікс Аларкон, який виявив дерев'яні уламки, що стирчали з морського дна. Його повідомлення до управління культурної спадщини острова спонукало провести повне підводне дослідження, пише Arkeonews.

Експерти швидко підтвердили, що 12-метрове судно, завантажене амфорами, датується серединою IV століття н. е. Археологи вважають, що корабель відплив з Картахени, важливого римського порту на півдні Іспанії.

Корабель затонув з вантажем оливкової олії, вина та гаруму, ферментованого рибного соусу, який колись продавався по всій імперії. Монета, викарбувана в Сісції, сучасній Хорватії, близько 320 року н. е., знайдена під щоглою, дала приблизну дату затоплення корабля.

Багато амфор залишилися закритими, а частини корпусу зберегли свою первісну форму Фото: Consell de Mallorca

За словами професора Енріке Гарсія з Університету Балеарських островів, стан збереження судна є винятковим. Після затоплення він швидко був похований під шарами піску, що запобігло впливу кисню та біологічному розкладу. Багато амфор залишилися закритими, а частини корпусу зберегли свою первісну форму.

Серед артефактів археологи знайшли шкіряні черевики, масляну лампу із зображенням богині Діани та столярне свердло, яке, ймовірно, використовувалося для ремонту. На деяких амфорах зображені ранні християнські символи, що свідчить про період, коли в римському суспільстві перепліталися язичницькі та християнські традиції.

Самі амфори виявилися безцінними для дослідників. На багатьох з них є розписні написи, або tituli picti, що містять інформацію про виробників, товари та податки. Професор Даріо Бернал з Університету Кадіса описав цю колекцію як одну з найбільших у своєму роді, знайдених в Іспанії. "Ці позначки відображають організовані торгівельні системи, що підтримували римську торгівлю", — сказав він.

На деяких амфорах зображені ранні християнські символи Фото: Consell de Mallorca

Лабораторні дослідження показали, що глина походила з південного сходу Іспанії, що підтверджує значення Мурсії як району виробництва олії та рибного соусу. Також було ідентифіковано п'ять раніше невідомих стилів амфор, що може допомогти археологам простежити майбутні знахідки до конкретних торгівельних шляхів по Середземному морю.

Мало які корабельні аварії пізнього римського періоду збереглися в такому стані. Більшість стародавніх суден давно зруйнувалися, залишивши мало структурних доказів. Таким чином, затонулий корабель Ses Fontanelles надає рідкісну можливість вивчити методи будівництва, торгівельні мережі та життя моряків, які плавали маршрутами між Іберією, Північною Африкою та Балеарськими островами.

Він також проливає світло на римську спадщину Майорки. Завойований Квінтом Цецилієм Метеллом Балеариком у 123 році до н. е., острів служив стратегічним портом. У IV столітті Плайя-де-Пальма функціонувала як лагунна гавань.

Дерев'яні залишки збереглися під захисним шаром піску, а амфори та дрібніші знахідки проходять консервацію. Доктор Карлос де Хуан з Університету Валенсії пояснив, що корпус буде відновлено по частинах, оскільки раніше шторми відірвали кіль.

Після підйому кожен уламок замочать в резервуарах з прісною водою в Кастільо Сан Карлос у Пальмі, щоб видалити сіль перед стабілізацією. Очікується, що реставрація триватиме близько п'яти років, після чого судно буде виставлено як визначна пам'ятка морської історії Майорки.

Проєкт, координований Consell de Mallorca і підтриманий іспанською ініціативою ARQUEOMALLORNAUTA, вже став предметом наукових досліджень і міжнародних презентацій.

Вчені сподіваються, що виставка не тільки вшанує римське минуле острова, але й продемонструє важливість захисту крихких підводних пам'яток, які продовжують розкривати історію торгівлі в Середземномор'ї.

