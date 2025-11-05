Вражаючі знахідки: археологи знайшли скарби епохи вікінгів (фото)

У Швеції археологи виявили низку скарбів епохи вікінгів під час масштабних розкопок, проведених у зв'язку з розширенням автомагістралі поблизу Вестероса. Дослідження проливає світло на похоронні звичаї та соціальні ієрархії в громадах пізньої епохи вікінгів.

Знахідки були детально описані в нещодавно опублікованій книзі "Люди, зустрічі та спогади — археологія вздовж E18 у Вестманланді", виданій за підтримки Шведської транспортної адміністрації, пише Heritage Daily.

За даними шведської археологічної консультаційної компанії Arkeologerna, впродовж двох років було досліджено дев'ять окремих ділянок. Вчені виявили різні артефакти, зокрема, два стоячі мечі, збережені в їхньому первісному положенні, перли, тонкі золоті листи, керамічні посудини та ігрові фішки, виготовлені з китового вуса та обпаленої глини.

Серед найвизначніших відкриттів — місце кремації в Раллсті, де археологи знайшли сліди двох великих похоронних багаття, ймовірно збудованих для церемоніальних похоронів, які було видно здалеку. У парафії Мункторп розкопки виявили курган, вбудований у старішу споруду епохи Вендель, що містила кілька мечів.

Вчені виявили різні артефакти, зокрема, два стоячі мечі, збережені в їхньому первісному положенні Фото: Arkeologerna

Дослідники вважають, що це місце могло бути повторно використане в епоху вікінгів для поховання місцевої еліти або групи воїнів. Далі на захід, у Силті поблизу Кепінга, команди виявили поховання, яке використовувалося з IX століття до приблизно 1200 року н. е., включаючи деякі з останніх відомих у Швеції кремацій, що свідчить про поступовий перехід від язичницьких до християнських похоронних обрядів.

У близько тридцяти могилах XI століття археологи виявили кремованих коней, похованих разом із їхніми власниками, а також рештки прикрашеного сідла, яке збереглося у вражаюче хорошому стані. Такі знахідки дають рідкісне уявлення про символічне значення коней у похоронних традиціях вікінгів та соціальний статус їхніх власників.

Проєкт демонструє, як розвиток сучасної інфраструктури може відкрити безцінні уявлення про життя в давнину. Поєднуючи детальну польову роботу з науковим аналізом, дослідження пропонує громадськості глибше розуміння спадщини вікінгів у Швеції та її трансформації під час піднесення християнства.

