Впечатляющие находки: археологи нашли сокровища эпохи викингов (фото)

В Швеции археологи обнаружили ряд сокровищ эпохи викингов во время масштабных раскопок, проведенных в связи с расширением автомагистрали вблизи Вестероса. Исследование проливает свет на погребальные обычаи и социальные иерархии в общинах поздней эпохи викингов.

Находки были подробно описаны в недавно опубликованной книге "Люди, встречи и воспоминания — археология вдоль E18 в Вестманланде", изданной при поддержке Шведской транспортной администрации, пишет Heritage Daily.

По данным шведской археологической консультационной компании Arkeologerna, в течение двух лет было исследовано девять отдельных участков. Ученые обнаружили различные артефакты, в частности, два стоячих меча, сохраненные в их первоначальном положении, жемчуг, тонкие золотые листы, керамические сосуды и игровые фишки, изготовленные из китового уса и обожженной глины.

Среди самых значительных открытий — место кремации в Раллсте, где археологи нашли следы двух больших погребальных костров, вероятно построенных для церемониальных похорон, которые были видны издалека. В приходе Мункторп раскопки обнаружили курган, встроенный в более старое сооружение эпохи Вендель, содержавшее несколько мечей.

Ученые обнаружили различные артефакты, в частности, два стоячих меча, сохраненные в их первоначальном положении Фото: Arkeologerna

Исследователи считают, что это место могло быть повторно использовано в эпоху викингов для захоронения местной элиты или группы воинов. Далее к западу, в Силти вблизи Кепинга, команды обнаружили захоронение, которое использовалось с IX века до примерно 1200 года н. э., включая некоторые из последних известных в Швеции кремаций, что свидетельствует о постепенном переходе от языческих к христианским погребальным обрядам.

В около тридцати могилах XI века археологи обнаружили кремированных лошадей, похороненных вместе с их владельцами, а также остатки украшенного седла, которое сохранилось в поразительно хорошем состоянии. Такие находки дают редкое представление о символическом значении лошадей в погребальных традициях викингов и социальном статусе их владельцев.

Важно

Проект демонстрирует, как развитие современной инфраструктуры может открыть бесценные представления о жизни в древности. Сочетая детальную полевую работу с научным анализом, исследование предлагает общественности более глубокое понимание наследия викингов в Швеции и его трансформации во время подъема христианства.

