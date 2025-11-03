Новое открытие на юге Италии: в Гераклеи археологи нашли древний театр

Недавнее геофизическое исследование на юге Италии выявило следы большого полукруглого сооружения в Гераклеи, которое эксперты считают остатками классического театра. Исследование имело целью выявить скрытые элементы древнего поселения.

Археологи из Университета Базиликаты во время своих исследований обнаружили серию концентрических магнитных следов, что свидетельствует о наличии хорошо спланированного монументального сооружения, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам доктора Кармело Колелли, который руководит раскопками, форма и расположение следов четко указывают на то, что сооружение было общественным театром, который использовали для представлений и общественных мероприятий. Сооружение расположено на естественном склоне с видом на город и напротив святилища Диониса, что подтверждает культурное и ритуальное значение этого места.

Відео дня

Исследование является частью проекта, поддерживаемого Национальными музеями Матери и Региональным управлением музеев Базиликаты при финансировании Министерства культуры Италии. Филиппо Демма, директор регионального музея, отметил, что исследование углубит понимание организации Гераклеи и ее роли как столицы Итальянской лиги.

Ученый отметил, что эти находки способствуют повышению значения одного из важнейших археологических районов юга Италии. Генеральный директор музеев Массимо Осанна добавил, что проект демонстрирует, как сотрудничество между учреждениями, полевые исследования и управление наследием могут усилить как сохранение, так и заинтересованность общественности прошлым.

Важно

Этой технологии раньше не существовало: в Финляндии обнаружили 5000-летние наскальные рисунки (фото)

Исследование не только добавляет новый слой к истории Гераклеи, основанной в V веке до н. э. поселенцами из Тарента, но и иллюстрирует неизменную важность археологических исследований для реконструкции древней культурной жизни.

Ранее Фокус писал о мозаике римской эпохи, которую обнаружили в Турции. Артефакт планировали продать контрабандисты, однако памятник удалось спасти.

Также мы рассказывали о новом открытии на известном кургане. Археологи исследуют его уже более 50 лет и обнаружили там тысячи артефактов.