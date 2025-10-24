Действовали на основании оперативной информации: в Турции спасли 1500-летнюю мозаику от контрабандистов (фото)

В Турции во время операции по борьбе с контрабандой в провинции Мардин обнаружили римскую мозаику возрастом 1500 лет. Скрытая под двухметровым слоем почвы и массивным бетонным блоком, позднеримская напольная мозаика занимает площадь около 60 квадратных метров.

Открытие было сделано во время операции под названием "Анатолийское наследие", проведенной подразделениями по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провинциальной жандармерии Мардина, пишет Arkeonews.

Действуя на основании оперативной информации, офицеры обыскали сад подозреваемого, идентифицированного как Ф.К., в районе Дерик, где нашли мозаику, намеренно закопанную под бетоном. Власти утверждают, что артефакт готовили к незаконной продаже на рынке антиквариата.

Власти утверждают, что артефакт готовили к незаконной продаже на рынке антиквариата Фото: Mardin Provincial Gendarmerie Command

После изъятия артефакт передали в Управление музеев Мардина для консервации и исследования. Эксперты установили, что мозаика датируется позднеримским периодом, между IV и VI веками н. э., и, вероятно, украшала богатую резиденцию или общественную баню.

Историки искусства описывают находку как типичный образец провинциального римского искусства. На ней изображен бой между хищным котом и оленем или лошадью. Натуралистическое движение и четкие контуры сцены иллюстрируют римские художественные идеалы силы и жизненной энергии.

После изъятия артефакт передали в Управление музеев Мардина для консервации и исследования Фото: Mardin Provincial Gendarmerie Command

Использование охры, красных, белых и черных тессер соответствует цветовой гамме, встречающейся в южной Анатолии и северной Сирии, особенно в таких регионах, как Антиохия и Зеугма. Однако определенные стилистические особенности указывают на местную анатолийскую мастерскую, на которую повлияли средиземноморские художественные традиции.

Специалисты из музея Мардина отметили, что "иконография и техника мозаики является переходным этапом от римского натурализма к раннему византийскому символизму", что является ценным свидетельством культурной и художественной эволюции в регионе.

Исследователи планируют восстановить артефакт для публичного показа и провести детальный анализ Фото: Mardin Provincial Gendarmerie Command

Эта находка углубляет понимание исторической роли Мардина как культурного перекрестка. В позднеримскую эпоху этот регион соединял Анатолию с Сирией и Междуречьем, служа как военной границей, так и художественным центром. Мозаики этого времени часто имели многослойное значение, сочетая языческую и христианскую символику.

Исследователи планируют восстановить артефакт для публичного показа и провести детальный анализ, который может раскрыть больше информации о местных мастерских, торговых связях и региональном стилистическом обмене.

Власти начали судебное производство против подозреваемого, причастного к этому делу. Эта операция является частью постоянных усилий Турции по борьбе с незаконным оборотом культурного наследия.

Представители жандармерии объяснили, что программа "Анатолийское наследие" имеет целью не только прекратить контрабанду, но и повысить осведомленность общественности о защите археологических памятников.

