Прятался от людей 3000 лет: на балтийском побережье Польши нашли редкий артефакт (фото)

На балтийском побережье Польши недавно обнаружили кинжал гальштатской культуры, которому почти 3000 лет. Артефакт нашли, когда обвалилась часть скалы, обнажив оружие, которое эксперты описывают как один из самых изысканных образцов раннего европейского металлообрабатывающего искусства.

Кинжал нашли вблизи Камен-Поморского в Западной Поморской области местные краеведы Яцек Уковски и Катажина Гердзик, которые заметили покрытый глиной предмет среди обломков, вымытых на берег, пишет Arkeonews.

Понимая значение артефакта, они связались с доктором Гжегожем Куркой, директором Музея истории Каменской земли, который обеспечил место для исследования. Позже музей высоко оценил ответственные действия пары, отметив, что без их вмешательства кинжал мог бы быть потерян в море или попасть к частным коллекционерам.

По словам доктора Курки, 24-сантиметровый артефакт покрыт геометрическими и небесными мотивами, в частности полумесяцами и крестами, которые могут изображать созвездия или солнечные символы. "Это настоящее произведение искусства — красиво украшенное и чрезвычайно высокого качества", — заявил ученый.

Эксперты предполагают, что гравировки указывают на то, что кинжал, вероятно, был церемониальным и использовался в ритуалах, связанных с ранними индоевропейскими верованиями. Однако сбалансированные пропорции и прочная структура также указывают на то, что он мог принадлежать высокопоставленному воину, символизируя как социальный статус, так и божественную принадлежность.

Сейчас проводятся дополнительные лабораторные анализы для определения состава сплава и технологий изготовления кинжала. Исследователи надеются, что это поможет выяснить, был ли он изготовлен местными мастерами или импортирован торговыми путями железного века, которые соединяли Центральную Европу и Балтийский регион.

Доктор Курка предположил, что мастерство изготовления может указывать на южноевропейское происхождение — возможно, северная Италия, Австрия или Балканы — регионы, известные своими развитыми металлургическими традициями в период Гальштата (800-450 гг. до н. э.).

Сейчас специалисты по консервации из Щецина хранят этот предмет в контролируемых условиях. Хотя точное место находки остается неизвестным, чтобы предотвратить хищение, музей планирует включить кинжал в будущие выставки.

