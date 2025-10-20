Лежала на горе золота и серебра: необычное открытие в Таиланде (фото)

В Таиланде под одной из старейших статуй лежащего Будды археологи обнаружили скраб. Открытие произошло во время консервационных работ, направленных на сохранение храма в провинции Накхонратчасима.

Во время реставрационных работ, направленных на борьбу с подземной влажностью в памятнике из песчаника, команда из Департамента изобразительных искусств Таиланда обнаружила керамический контейнер, закопанный на глубине около 1,3 метра, пишет Arkeonews.

Исследователи нашли 33 предмета, в частности золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения, которые, как считается, датируются периодом Дваравати (VI-XI века н. э.).

По словам генерального директора Департамента изобразительного искусства Паномбута Чантрачоте, первая находка привела к дальнейшим раскопкам.

Исследователи нашли 33 предмета, в частности золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые украшения Фото: Thailand’s Fine Arts Department

Вскоре ученые обнаружили дополнительные реликвии, изготовленные из золота, свинца и оловянно-свинцового сплава, известного как "чин".

Также археологи нашли три металлических листа с рельефным изображением Будды, демонстрирующие необычайное мастерство древних ремесленников Дваравати.

Среди находок выделяется прямоугольный золотой лист шириной 8 сантиметров и высотой 12,5 сантиметров, на котором изображен Будда в витарка-мудре, жесте обучения.

Изображение отличается изящными художественными деталями — от нимба и удлиненных мочек ушей до изящно драпированной мантии.

Другой изогнутый свинцовый лист изображает стоящего Будду в окружении слуг, что напоминает искусство в стиле Дваравати, которое можно увидеть в Ват Пхра Патон в Накхон Патом.

Археологи также нашли несколько хрупких металлических листов возле головы Будды, которые, вероятно, были священными подношениями во время сооружения статуи более тысячи лет назад.

Эксперты отмечают, что техника репуссе — ковка металла с обратной стороны для создания рельефных изображений — требует точности и мастерства.

Эти металлические изделия не только отражают техническое совершенство эпохи Дваравати, но и ее глубокий духовный символизм.

Цивилизация Дваравати, которая процветала в центральном и северо-восточном Таиланде, сыграла ключевую роль в распространении буддизма и формировании раннего искусства Юго-Восточной Азии.

Размещение этих подношений под лежащим Буддой могло быть ритуальным актом, направленным на освящение памятника и прошение духовной защиты.

После раскопок все артефакты передали в Национальный музей Пхимай, где специалисты проводят очистку, каталогизацию и анализируют находки.

Генеральный директор Паномбут отметил, что артефакты дают бесценное представление об эволюции буддийского искусства в Таиланде и его культурной преемственности на протяжении веков.

Эта находка укрепляет связь между современной идентичностью Таиланда и его древним прошлым. Лежачий Будда в Ват Тхаммачак Сема Рам теперь является не только символом преданности, но и хранилищем истории, сочетающей веру, искусство и культурное наследие.

