Затерялось на тысячи лет: в Турции обнаружили древнее поселение (фото)

В Турции археологи обнаружили остатки поселения римской эпохи, датируемого IV веком н. э. Место раскопок, расположенное в гористой местности в провинции Адияман, может быть частью затерянного города Арсамея на Евфрате.

Раскопки, которые проводит Управление музея Адиямана, охватывают территорию площадью около 37 акров. Ученые уже обнаружили хорошо сохранившиеся каменные фундаменты, виноградные прессы, цистерны и жернова — признаки, указывающие на существование крупной сельской общины около 1600 лет назад, пишет Arkeonews.

По словам Мехмета Алкан, директора музея Адиямана, эти сооружения свидетельствуют о существовании организованного комплекса по производству вина.

"Мы нашли несколько виноградных прессов, цистерн и жернова. Наличие многочисленных сооружений для производства вина свидетельствует о промышленном производстве", — сказал Алкан.

Музей подал заявку в Региональный совет Шанлиурфы по охране культурного наследия о регистрации этого места как археологической зоны, подлежащей охране.

Фото: Orhan Pehlül/AA

Исследователи считают, что, хотя надписи и городские стены еще не обнаружены, близость поселения к замку Гергер — месту, исторически связанному с древней Арсамеей — подкрепляет теорию, что оно могло быть одним из ее сельскохозяйственных форпостов.

Исторические источники описывают Гергер как местоположение "Арсамеи у Евфрата", города-побратима Арсамеи на Нимфайосе вблизи Кахты.

Хотя окончательных доказательств, таких как надписи или монеты, еще не обнаружено, географические и архитектурные свидетельства указывают на тесную культурную и экономическую связь между этими двумя городами.

Однако археологи предостерегают, что перед подтверждением идентичности места необходимы дальнейшие раскопки и анализ.

Если это подтвердится, открытие значительно расширит известные границы Арсамеи на Евфрате и прольет новый свет на экономическую структуру позднеримского Ближнего Востока.

Винодельческие прессы и цистерны в Оймакли иллюстрируют, как местные общины сбалансировали сельское хозяйство и торговлю вдоль стратегических маршрутов, соединявших северную Месопотамию с Анатолийским плато.

Будущие исследования, в частности анализ остатков в чанах для прессования винограда и петрографическое исследование строительных материалов, имеют целью проверить функцию и исторический контекст этого места.

Независимо от того, было ли это сельское расширение Арсамеи или независимое римское поселение, эти находки являются важным вкладом в понимание жизни вдоль Евфрата в поздней античности.

