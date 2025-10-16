Одно из важнейших открытий: археологи нашли останки семи римских воинов (фото)

В хорватском городе Осиек археологи нашли семь человеческих скелетов в заброшенном римском колодце, что свидетельствует о последствиях жестокого конфликта, который произошел почти 1700 лет назад. Эта находка стала одним из важнейших археологических открытий на римских Балканах.

Related video

Ученые из Хорватии, Германии и Словении объединили радиоуглеродное датирование, изотопную химию и секвенирование ДНК, чтобы реконструировать историю семи мужчин, чьи останки были сохранены в заброшенном колодце, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи идентифицировали умерших как римских солдат, которые, вероятно, погибли в середине III века н. э. — периода политических и социальных потрясений в империи.

Исследователи идентифицировали умерших как римских солдат Фото: PLoS One (2025)

Радиоуглеродное датирование позволило установить, что событие произошло между 240 и 340 годами н. э., что совпадает с кризисом III века, периодом, обозначенным гражданскими войнами и вторжениями.

Исторические источники описывают бои вблизи Мурсы, в частности столкновение между императором Галлиеном и узурпатором Ингеном около 260 года н. э.

По словам доктора Марио Новака из Института антропологических исследований в Загребе, "все указывает на одно катастрофическое событие. Семь мужчин, судя по всему, были похоронены — а точнее, выброшены — в колодец вскоре после смерти, еще полностью неповрежденными, что свидетельствует о поспешном массовом захоронении после битвы".

Археологические данные подтверждают эту интерпретацию: тела были уложены друг на друга, а монета, датированная 251 годом н. э., подтвердила хронологию.

Биоархеологическое исследование показало, что все семь человек были взрослыми мужчинами в возрасте от 18 до 50 лет, с ростом выше среднего и крепким телосложением.

Их скелеты имели явные признаки военной жизни — зажившие переломы, растяжения мышц и нагрузки на позвоночник — что указывает на годы напряженной физической активности.

Некоторые также имели свежие раны, характерные для боя: проколы от копий, порезы от мечей и переломы черепа.

"Их физические особенности и травмы соответствуют тому, что мы знаем о римских легионерах", — пояснил Новак, предположив, что это были обученные солдаты, погибшие во время боя.

Дальнейший анализ изотопов в коллагене костей обнаружил, что в рационе преобладали зерновые, такие как пшеница и просо, с минимальным количеством мяса или морепродуктов, что соответствует задокументированным рационам римской армии.

Секвенирование ДНК предоставило еще более показательные данные: четыре мужчины предоставили достаточно генетического материала для исследования, что показало их происхождение из разных регионов Европы и Средиземноморья.

Доктор Козимо Пост из Тюбингенского университета отметил: "Генетическая вариация, которую мы обнаружили, отражает разнообразие римской армии. Эти солдаты происходили из отдаленных регионов, объединенных под одним флагом во время кризиса".

Важно

Колумб не достиг Америки: как бы тогда изменился наш мир

Вместе археологические, изотопные и геномные доказательства составляют подробный портрет небольшой группы солдат, оказавшихся в бурном периоде римской истории.

Хотя письменные записи о битве 260 года н.э. вблизи Мурсы скудны, это место является конкретным доказательством человеческих жертв, которые стоят за этими конфликтами.

Ранее Фокус писал, почему затонувшие торговые корабли железного века переписывают историю Израиля.

А также мы рассказывали о необычных захоронениях в Германии. Археологи обнаружили более 50 могил, в том числе детских, которые были расположены под стенами средневековой часовни.