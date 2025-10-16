Одне з найважливіших відкриттів: археологи знайшли останки семи римських воїнів (фото)

У хорватському місті Осієк археологи знайшли сім людських скелетів у покинутій римській криниці, що свідчить про наслідки жорстокого конфлікту, який стався майже 1700 років тому. Ця знахідка стала одним із найважливіших археологічних відкриттів на римських Балканах.

Учені з Хорватії, Німеччини та Словенії поєднали радіовуглецеве датування, ізотопну хімію та секвенування ДНК, щоб реконструювати історію семи чоловіків, чиї останки були збережені в занедбаному колодязі, пише Arkeonews.

Дослідники ідентифікували померлих як римських солдатів, які, ймовірно, загинули в середині III століття н. е. — періоду політичних і соціальних потрясінь в імперії.

Дослідники ідентифікували померлих як римських солдатів Фото: PLoS One (2025)

Радіовуглецеве датування дозволило встановити, що подія відбулася між 240 і 340 роками н. е., що збігається з кризою III століття, періодом, позначеним громадянськими війнами та вторгненнями.

Історичні джерела описують бої поблизу Мурси, зокрема зіткнення між імператором Галлієном і узурпатором Інгеном близько 260 року н. е.

За словами доктора Маріо Новака з Інституту антропологічних досліджень у Загребі, "все вказує на одну катастрофічну подію. Сім чоловіків, судячи з усього, були поховані — а точніше, викинуті — у колодязь незабаром після смерті, ще повністю неушкодженими, що свідчить про поспішне масове поховання після битви".

Археологічні дані підтверджують цю інтерпретацію: тіла були укладені одне на одне, а монета, датована 251 роком н. е., підтвердила хронологію.

Біоархеологічне дослідження показало, що всі сім осіб були дорослими чоловіками віком від 18 до 50 років, з ростом вище середнього і міцною статурою.

Їхні скелети мали явні ознаки військового життя — зажиті переломи, розтягнення м'язів і навантаження на хребет — що вказує на роки напруженої фізичної активності.

Деякі також мали свіжі рани, характерні для бою: проколи від списів, порізи від мечів і переломи черепа.

"Їхні фізичні особливості та травми відповідають тому, що ми знаємо про римських легіонерів", — пояснив Новак, припустивши, що це були навчені солдати, які загинули під час бою.

Подальший аналіз ізотопів у колагені кісток виявив, що в раціоні переважали зернові, такі як пшениця та просо, з мінімальною кількістю м'яса або морепродуктів, що відповідає задокументованим раціонам римської армії.

Секвенування ДНК надало ще більш показові дані: чотири чоловіки надали достатньо генетичного матеріалу для дослідження, що показало їхнє походження з різних регіонів Європи та Середземномор'я.

Доктор Козімо Пост з Тюбінгенського університету зазначив: "Генетична варіація, яку ми виявили, відображає різноманітність римської армії. Ці солдати походили з віддалених регіонів, об'єднаних під одним прапором у час кризи".

Разом археологічні, ізотопні та геномні докази складають детальний портрет невеликої групи солдатів, які опинилися в бурхливому періоді римської історії.

Хоча письмові записи про битву 260 року н. е. поблизу Мурси є скупими, це місце є конкретним доказом людських жертв, які стоять за цими конфліктами.

